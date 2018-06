Exvyvolená Věra Patt zuří: Ve Švýcarsku mi berou kšefty prostitutky

"Jsou to dvě Češky, jmenují se Ivana a Monika, jedna měla za manžela majitele bordelu a dřív se obě živily prostitucí. Teď jsou rozvedené a daly se dohromady. Jejich podnik je proslulý tím, že to býval veřejný dům. Protože je v okolí těch, kde pořádám akce já a protože jsem také zjistila, že si na plakáty dávají otisknout mé jméno, bojím se, aby jejich činnost nebyla spojována s mým jménem. Navíc bych chtěla varovat Dalibora Jandu, kterého na začátek června pozvaly, určitě neví, že jede, s prominutím, do bordelu," stěžuje si Věra Patt.

Ve Švýcarsku, kde žila i před účastní v reality show VyVolení, pracuje jako dýdžejka. Hraje ve dvou klubech, které jsou prý zaručeně slušné. Takzvané československé party vymyslela v říjnu 2006 po skončení reality show a návratu z Česka do Švýcarska. Dělala je s úspěchem rok a půl. A pak přišel nápad přivézt našim přistěhovalcům slavné tváře. První byl zpěvák a herec Sagvan Tofi, druhá Alice Konečná, na podzim přijede Michal David.

Sagvan Tofi to rozjel

"Sagvan to v baru Route 66, kam jsem akce přestěhovala, rozjel pořádně. Všichni byli nadšení. Bohužel přišly i tyhle dvě a hned se na něj nakontaktovaly. Za pár dní jsem zjistila, že k sobě pozvaly Dalibora Jandu a dokonce i Karla Gotta. Nabízely mu šedesát tisíc, to je tak obvyklý honorář, který hvězdám platím i já. Gottův manažer ale vzkázal, že Karel bere tři sta padesát tisíc," líčí Patt.

Ve Švýcarsku si Věra Patt nežije špatně, má bohatého přítele, u sebe svoji milovanou dvaadvacetiletou dceru Nikolu. Přesto ji to táhne domů. "Praha je Praha. Chci se ještě pořádně vyblbnout, i když jsem se od té doby, co jsem odešla, hodně zklidnila. Ráda bych lidem tady ukázala, co za tím mixážním pultem umím. Budu hrát třeba po boku Mr. Mika, vyhlášeného dýdžeje, spolupracuju i s úspěšnou dýdžejkou Tatánou. Co mě ale ještě láká, je moderování sportovních zpráv. To je můj největší sen, do sportu jsem opravdu blázen," uzavírá Věra Patt.