Exvyvolená Věra Patt dostala podmínku. Kvůli rychlé jízdě

"Předjížděla jsem náklaďák a policie mi naměřila mimo obec 106km/h. Pokuta mě nemine a přestože jsem tady neměla ještě žádný přestupek, tak jsem vyfasovala podmínku na dva roky. Jestli něco provedu, mám po řidičáku a to nemůžu potřebovat. Moc nadšená z toho nejsem, celkem i smutná, protože jezdím se švýcarským řidičákem. Vůbec se necítím dobře," řekla Patt.



Ze zahraničí o sobě dávala sem tam slyšet a především se kasala, že se vrátí s velkou parádou. S o to větším zájmem teď její čeští kamarádi a známí sledují, jestli řeči konečně promění ve skutky. Zdá se, že ano.

"Tentokrát to klapne," tvrdí Patt. "Sama bych si ale na nic takového netroufla, a tak jsem se spojila s DJ Mr. Pinkem, který pořádá podobné party ve Švýcarsku a je tam hodně oblíbený a známý. Já budu 'rezidentem' těchto party a budu mít veškerá práva pro zastupování v Česku, na Slovensku a také v Rusku. Navíc budu Mr. Pinka zastupovat i co se týče managementu. A aby toho nebylo málo, přivezu také novou značku oblečení Pink, kterou tady hodlám prodávat," prozrazuje.

V Česku to "dýdžejka" rozbalí už 15. listopadu v klubu Pacha. "Jediné, co mě teď těší, je hraní a fakt, že mě chce někdo za DJ pultem vidět i doma v Česku," prozrazuje Patt.

A domů přijede autem, které dostala jako dárek od kamarádky, fotografky Evy Javůrkové při své poslední návštěvě rodné země.

"Když jsme se na konci léta loučily, věnovala mi Eva ozvučený automobil a řekla jen: Tak a teď se ukaž a hraj, ať je tě všude pořádně slyšet! Jsem nadšená, s tímto malým klenotem, jak autu říkám, můžu přijet kamkoli a rozjet tam do tří minut pořádnou zábavu. Jednou to může být na švýcarském ledovci, podruhé na Slapech. Už se na to moc těším," uzavírá.