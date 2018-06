ExVyVolená Monika milence na svatbu nepozvala

Jen čtyři z obyvatelů vily VyVolených, kteří právě před dvěma lety jako první odtajnili své nejintimnější soukromí před zraky milionů televizních diváků, našli odvahu dobrovolně vstoupit znovu do svého někdejšího vězení.

Nová vila pro třetí VyVolené vyrostla na pražské Císařské louce a kromě Moniky Chrobákové ji přišli slavnostně otevřít i její dva milenci ze soutěže Saša Nikitin a Rosťa Alka a samozřejmě nesměl chybět ani Petr Zvěřina z Václaváku, který se stále drží své image zpruzelého drsňáka.

"Ani jsi nás nepozvala na svatbu," vyčetli svorně Monice, která se příští víkend provdá za svého přítele Adama Grabacze, který na ni čekal celý její pobyt ve vile a velkoryse jí odpustil všechny veřejné milostné eskapády. Ani Monika se k nim nechce už vracet. "Jste moji bývalí přátelé, tak co bych vás zvala," směje se.

Její první láska z vily Saša Nikitin už také rok a půl žije se svou přítelkyní Míšou, i když přiznává, že zrovna procházejí malou krizí, kterou ale věří, že zažehnají. "Staráme se spolu o dvě kočky. Jednu jsem našel minulou zimu jako promrzlé kotě venku, tak jsme se jí ujali a pojmenovali Sofinka. Pak jsme zjistili, že je to kocour, ale jméno mu už zůstalo. A nedávno jsem k němu Míše pořídil ještě britského kocourka, tak s nimi máme veselo," vypráví. Na Moniku prý ale rád vzpomíná. "Je to bezvadná holka, tak ať se jí v manželství daří - ať je to napořád a mají hodně dětí," přeje jí jen samé štěstí.



Nevděční vítězové nepřišli

Kam se poděli oba vítězové milionových výher z minulých dvou kol Vladko a Tony, nikdo prý netuší. S nikým nejsou v kontaktu a ani na pozvánku na akci nereagovali. Stejně tak ze světa zmizela proslulá dračice Regina. - více zde A tak se hlavními hvězdami zahajovacího večera třetí řady VyVolených stali husa Žofka, dvouměsíční tygřík Prima a fotbalový šampion Vladimír Šmicer, který byl kmotrem nově vystavěné vily. "Rád jsem pozvání přijal, protože jsem v zahraničí tuhle soutěž sledoval," netají se. "Dost jsem ty lidi obdivoval, já bych na to neměl. No, možná ještě, kdybych byl svobodnej," připouští.