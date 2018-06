Exvyvolená Kačenka: Nebýt zamilovaná, odjedu do ciziny

Přesně devět měsíců má Kateřina Langerová přítele, herce známého ze seriálu Ordinace v růžové zahradě Michala Holana. A právě on je důvodem, proč se po maturitě nevydá do světa. "Kdybych neměla Míšu, kterého fakt miluju, odjela bych se naučit pořádně jazyk," říká.

Takto přemýšlí o studiu na vysoké škole. "Uvažovala jsem o ekonomce, ale zavrhla jsem ji, nebavilo by mě to. Líbilo by se mi pracovat ve filmové branži, třeba i v zákulisí, tak uvidím."

Mladí milenci by tak měli vedle společných zájmů i podobné zaměstnání. Zatím Kateřina Michala dohání třeba ve snowboardingu, s nímž začal herec loni.

"Chtěla jsem to vždycky zkusit, ale neměla jsem s kým, od nás z rodiny nikdo na hory moc nejezdí. Mockrát jsme se tam spolu ale taky nedostali, trápí mě pořád nějaké virózy a nemůžu se jich zbavit. Nedávno jsme ale vyrazili na Šumavu, kde jsem se se snowboardem poprvé seznámila. Pod Míšovým vedením mi to po pár jízdách už docela šlo," líčí Kateřina.

Manželství ano, rodina zatím ne

Počáteční nemilé zjištění, že si Katka doma zapomněla lyžáky, vyřešila přilehlá půjčovna. Michal nejenže byl trpělivým učitelem své Kačence, ukázal se také jako praktický a spořivý chlap. U pokladny tento čtyřiadvacetiletý mladík pohotově vytáhl mezinárodní mládežnický průkaz Alive a za chvíli už si odnášel zlevněnou permanentku.

Zamilovaný pár už dokonce mluvil o svatbě. Na rodinu je prý ale ještě příliš brzy. "Na manželství s Míšou se cítím určitě. Je to člověk, kterého miluju a se kterým chci být, ale na rodinu je ještě dost času. Musím se teď soustředit na to, co budu dělat po škole," uzavírá.