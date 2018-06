Extrémy Nálepkové: v seriálu stará panna, v reálu mladý milenec

"Je to role profesorky zpěvu, která je zakřiknutá stará panna, taková šedá myš, která se moc neprosazuje a přežívá bez mužů. Větší prostor v seriálu dostane až ve chvíli, kdy se postava Oldy Navrátila rozvede. To najednou rozkvete a začne o sebe dbát," přiblížila na projekci Prvního kroku Světlana Nálepková, jež se tak po mnoha letech objeví v televizním seriálu.

Dosud se profesní život zpěvačky a herečky smrskl na činohru a společenské akce. Seriál, který sleduje vzlety a pády mladých nadějných tanečníků pod vedením bývalé profesionální tanečnice, je tak příležitostí prolomit herecké ledy.

Ze seriálu První krok - Oldřich Navrátil, Světlana Nálepková, Klára Issová a Pavel Kříž Mladí herci a tanečníci ze seriálu První krok

"I když pořád něco točím, roli v seriálu jsem neměla už dlouho. Nevím, proč. Hraju činohru v divadle, mám toho natočeného poměrně dost, ale do televizních projektů mě nějak neobsazovali. Bohužel se to nedá nijak ovlivnit, i postava v Prvním kroku byla v podstatě náhoda. Ale uvidíme, třeba se to teď konečně zlomí," doufá Nálepková, jíž režírovali Jiří Vejdělek a Ján Sebechlebský.

Podobné extrémy přináší zpěvačce i její osobní život. Vyzkoušela si mnoho podob lásky, ale téměř nikdy s dobrým koncem. Vztah s o dvacet let mladším Václavem tak vyvolává podezření z provokace osudu.

"Mladší, starší, stejně starý – to je jedno, mužský jsou si vždycky podobní. Spíš jsem ve fázi, co mě zase špatného překvapí. Asi to není ideální přístup, ale po všech peripetiích už v nic nedoufám ani neplánuji. Beru, že je to teď, a co bude za týden nebo za pět let, neřeším," doplňuje Světlana Nálepková.

Na projekci seriálu První krok, který Nova uvádí po třech letech od dotočení, se sešla s kolegy z placu Oldřichem Navrátilem, Veronikou Žilkovou, Klárou Issovou či Radkou Pavlovčinovou.