Extravagantní přehlídku zkazil chaos

FOTOGRAFIE

Sál na výstavišti se v poslední den módního veletrhu Styl zaplnil skoro do posledního místa. Dívky do dvaceti let, které v publiku převládaly, si nachystaly fotoaparáty.

Návrhář Braňo Polák se ještě musel podepsal na ruce a břicha několika dívek, které ho poznaly. A pak osvětlovač zamířil reflektory na molo.

„Hmmm,“ zahučel pochvalně a skoro jednohlasně sál, když na molo vyšla první manekýna v bílém modelu, který byl různě přes nohy, ruce i zbytek těla přepásaný červenými stužkami.

Modelky pak jedna za druhou postupně předváděly šedesát modelů mladých návrhářů z dvaadvaceti českých a slovenských oděvních škol. Když došly na konec mola, zapózovaly a diváci potleskem ohodnotili, jak se jim model líbil. Moderátor Robin Hégr přitom hlásil, kdo šaty vytvořil a z které je školy. Šestice porotců si podle toho zapisovala body.

Jenže pak nastal zmatek „Néé. To není správně,“ začaly se ozývat hlasy z publika asi v polovině přehlídky, když moderátor četl z připraveného seznamu jména těch, kteří modely vytvořili. „Nevím, co se stalo, ale zdá se, že produkce má jiný seznam než já,“ omlouval se Hégr. Pak se na chvíli ztratil v zákulisí a přišel oznámit, že část modelů půjde znova. Porotci už v tu chvíli nevěděli, čí model vlastně hodnotí. „Chyba se vloudí, snad nám to odpustíte,“ snažil se zvládnout situaci. Jenže zmatky se opakovaly. Porotci si pak v zákulisí museli všechno opět ověřit.

„Bylo to trapné vůči těm studentům. Snad je to ale neznechutí. Jinak si myslím, že myšlenka soutěže je skvělá,“ komentovala přehlídku předsedkyně poroty Iveta Ledererová. „Bohužel nastal problém v seznamech a choreografii,“ omlouval se Jan Krahulec z Brněnských veletrhů.

„Bylo to dost divné, ale mě to naštěstí nepostihlo,“ řekla Slovenka Anna Šuhajová, jejíž model nakonec vyhrál. Do Brna se příští rok chystá znovu.