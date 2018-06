VIDEO: Američanka děsí make-upem, na obličeji si rozepnula zip

V období před oslavami Halloweenu, který bude 31. října, se můžete kreacemi Američanky inspirovat. Cristal zveřejňuje svá videa na internetu (více zde) a mezi její oblíbená témata patří právě Halloween a styl zombie.

"Miluji všechno kolem umění, ať už to je kreslení, fotografie, make-up, nebo speciální efekty. Vždy mě fascinovaly horory. Jsem samouk, a pokud jde o speciální efekty, když chci něco udělat, zkusím to, a najdu způsob, jak by to mohlo fungovat," prozradila iDNES.cz licencovaná kosmetička.

Na jednom z videí si Cristal pomocí latexu na obličej přidělala zip a "rozepnula" si kůži. Odhalila tak svalovou tkáň, kterou si domalovala make-upem a falešnou krví.

"Make-up je jen začátek," píše Cristal na internetu s tím, že video se zipem věnovala svému bratranci Mikeovi, a proto se omluvila fanouškům, že v něm plácala nesmysly.