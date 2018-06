Extáze, která může skončit agónií

Původně začala s cigaretami, potom přišla marihuana, pak amfetaminy a extáze. Debbie tvrdila, že by se nikdy nedotkla kokainu nebo heroinu, protože byla přesvědčena, že tvrdé drogy mohou zabít. Svým přátelům však říkala, že extáze je ta nejbáječnější věc, jakou kdy poznala. Cítila se vždycky tak dobře a uvolněně, byla šťastná a tak nabitá zdánlivě nevyčerpatelnou energií, že mohla protancovat celé noci.

Jednoho dne se objevily problémy s játry, následovala hospitalizace, pak přišly duševní poruchy - paranoia, halucinace, deprese, úzkost. Po šesti měsících se přidaly bolesti v břiše a úporné bolesti hlavy. Po desetidenním kómatu zemřela.

Jako andělé

V posledních deseti letech se extáze stala pro miliony šestnácti až pětatřicetiletých v klubech a na večírcích neoddělitelnou součástí sobotní zábavy. Podle odhadů bere tuto "taneční drogu" jeden z deseti britských teenagerů.

"Extáze, to je spousta mladých na tanečním parketu, všichni se usmívají a navzájem se objímají. Je těžké mít strach z něčeho, co berete každý týden a pokaždé máte jen pozitivní zkušenost. To dobré převáží nad špatným," říká dvacetiletý student Daniel.

"Já vím, že to zní hloupě, ale ono to způsobí, že se cítíte jako anděl. Když se s někým objímáte na parketu, ještě to neznamená, že s ním chcete skončit v posteli. Jen chcete, aby vás někdo držel a hladil. A necítíte se nechutně jako při alkoholu," přidává se šestadvacetiletá bankovní úřednice Melanie.

Kdyby to ovšem bylo tak jednoduché, mohli by lékaři předepisovat tuto drogu jako lék na dobrou náladu a zvýšení energie. Jenže jako všechny drogy, i extáze s sebou nese rizika. Ví se, co to je, kde se vzala a jaké má krátkodobé účinky. Ale nikdo nemůže předvídat, co určitá tableta udělá s konkrétním člověkem. Andreas Bouzis zkolaboval v jiholondýnském klubu po požití jediné tablety "éčka". Teprve pitva objevila, že měl skrytou srdeční vadu. Dosud také není zcela jasno v tom, jaké mohou být dlouhodobé účinky a případné trvalé následky.

Rybičky v akváriu

Lze jen těžko určit, kolik životů si extáze již vyžádala, protože je klasifikována (podobně jako heroin nebo kokain) jako ilegální droga třídy A, za jejíž držení hrozí sedm let vězení a neomezená pokuta, pro její překupníky dokonce doživotí (nákup pro kamaráda je už hodnocen jako překupnictví). Podle odhadů však v souvislosti s ní zemřelo v Británii za poslední desetiletí nejméně 60 lidí. První oběti trpěly dehydratací a přehřátím organismu. Další postižení naopak ve snaze tomu předejít vypili po požití tablety obrovské množství vody, což způsobilo otok mozku a následné kóma.

Devatenáctiletá Helen Cousinsová do sebe na Silvestra roku 1997 takto vpravila sedm litrů tekutin a místo bujarého vítání nového roku bojovala o život na jednotce intenzivní péče.

Dalším rizikem je kvalita tablet. Se vzrůstající poptávkou se postupně na trhu objevily tablety s příměsí jiných látek.

"Vzal jsem tabletu, o které jsem si myslel, že je to "E", ale bylo v ní něco jiného. Zdálo se mi, že zešílím. Necítil jsem nohy, od obočí dolů jsem byl úplně nehybný a zdálo se mi, že jsem deset minut úplně přilepený na místě. Měl jsem paměť jako rybička v akváriu, nemohl jsem udržet myšlenku v hlavě déle než půl minuty. Myslel jsem, že ráno bude všechno v pořádku, ale trvalo to 48 hodin. Byla to nejhorší zkušenost mého života," vylíčil svou zkušenost osmadvacetiletý Darren, který pracuje jako konzultant.

Tanec se smrtí

Nejnovější výzkumy ovšem ukazují, že i "čistá" extáze může způsobit závažné škody. Poškozuje nervová zakončení, která uvolňují serotonin - chemikálii regulující náladu, paměť, bolest, spánek i sex. Týká se to nejen těch, kteří užívají extázi pravidelně - k poškození došlo i u těch, kteří brali extázi příležitostně a v malých dávkách (1 - 2 tablety). Dokonce ani ti, kteří ji už nebrali několik let před testem, nedopadli o moc lépe.

Vědci si zatím nejsou jisti, zda se jedná o poškození trvalého rázu a při jaké jeho míře se začnou objevovat psychiatrické poruchy jako deprese, úzkost, poruchy paměti, spánku a podobně. Z pokusů se zvířaty však vyplývá, že následky by mohly být trvalé a v některých částech mozku (týkajících se paměti, citů a myšlení) i nezvratné.

Teď však dorazilo do Británie ještě větší nebezpečí. Gangy organizovaného zločinu zjistily, že extáze je záležitost velice lukrativní (v Británii se každý víkend bere více než milion tablet) a v posledních měsících se sem začaly pašovat nové, potenciálně smrtící "superdrogy" - DOB a Flatliners.

DOB, nebo také Goldeneagle, je poměrně známá droga, která se poprvé začal vyrábět v šedesátých letech v USA a která má účinky podobné jako extáze, ale způsobuje i halucinace. I druhá z drog, Flatliner nebo 4 MTA, se podobá extázi, ale je ve skutečnosti až 33krát silnější. Už si také vyžádala tři oběti v Británii a jednu v Holandsku, odkud údajně přichází. Britští překupníci se pak zaměřují především na lidi, kteří "chtějí protančit celou noc" a prodávají nové drogy jako extázi. Pro ty, co drogy vezmou, to ovšem může znamenat tanec se smrtí.

Fakta o extázi

- chemický název: metylen-dioxymetyl-amfetamin = MDMA

Kde se vzala?

- původně byla látka MDMA vyvinuta v Německu farmaceutickou společností Merck jako prostředek tlumící chuť k jídlu (rok 1914)

- v USA byla neúspěšně zkoušena pro různé účely v armádě

- MDMA byla zakázána v roce 1985 v Americe a od té doby se užívá jako droga

- v Británii byla zakázána už zákonem z roku 1977

- jako módní droga se začala šířit od konce 80. let (dorazila do Británie v pol. 80. let na vlně tzv. rave culture, částečně přišla z Ibizy z populárních prázdninových tanečních radovánek), ve větší míře od léta 1989.

Jak účinkuje?

- po 30 minutách po požití tablety se MDMA pomalu dostane krevním oběhem do mozku

- po 45 minutách stoupne tělesná teplota a krevní tlak a člověk se začne potit

- po 1 hodině se začne uvolňovat serotonin, což způsobí uvolnění a dobrou náladu

- po 80 minutách se člověk cítí velice uvolněný, cítí vřelost a lásku ke všem kolem; pocit blízkosti, benevolence, sebedůvěry, zvuky, barvy a pocity se zdají mnohem intenzivnější

- po 2 až 6 hodinách ho ovládne touha dělat něco opakovaně, třeba non-stop tančit

Co se vám může stát?

- možné negativní účinky: vysychání v ústech, nevolnost, zrychlený srdeční tep, nebezpečí přehřátí a dehydratace (tělo "vypne" své ochranné mechanismy), závratě, ztráta chuti k jídlu, strach, úzkost, pocit ohrožení, deprese, nespavost, nejistota, problémy se soustředěním, paranoia, udávají se i souvislosti s problémy s játry a ledvinami, nejnověji možná závažná poškození mozku.