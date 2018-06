Extáze je na vrcholu

Obývák s červenou pohovkou. Na ní leží sedmnáctiletá dívka, která má rozpuštěné vlasy a na holém těle jen džíny. Na koberci před pohovkou klečí dva kluci, jeden ji češe a druhý se dotýká konečky prstů jejího nahého břicha. Nesnaží se ji svléknout, zjevně jim jde jen o to, aby jí bylo co nejlépe. Dívka má na tváři výraz absolutního štěstí. Ne, tohle není začátek pornofilmu. Takhle vypadá typický večírek těch, kteří berou extázi.

Říká se jim chemická generace nebo také rebelové bez mozku. Na rozdíl od rebelů bez příčiny - neprotestují. Jen by si přáli, aby víkend nikdy neskončil. Bojí se setkání s realitou a pomalu ztrácejí paměť. Ráno na ulici nosí černé brýle, aby jim nebylo vidět do očí. Milují tanec, ovoce nakrájené na kousky, doteky s neznámými lidmi a všechno, co je plastové, barevné a neobsahuje žádný alkohol. A ovšem drogu, která se jmenuje podle stavu, který vyvolává: extázi.



Jaká je generace chemie?

Jak vypadá typický příslušník generace extáze? Může to být kdokoliv, i ten, u nějž byste si to nikdy nemysleli.

Podle průzkumů mu je mezi sedmnácti a pětadvaceti lety. „Extázi občas berou i třicátníci, tedy ti, kterým bylo dvacet během devadesátých let,“ říká Jiří Valnoha, vedoucí brněnského mobilního K-centra, které u nás jako první začalo s testováním extáze.

Přesto: i když si vystresovaní manažeři v pátek večer občas s pomocí extáze z kopýtka vyhodí, jejich doménou zůstává v současné době kokain.

Typický uživatel extáze chodí na střední nebo vysokou školu. Učí se normálně, rozhodně ne tak špatně, aby z jeho studijních výsledků někdo hádal zkušenosti s drogami. Bydlí u rodičů, kteří obvykle patří ke střední třídě: ani se nepočítají mezi horních deset tisíc, ani nejsou na podpoře. Dětem dávají přibližně tisíc korun na měsíc - a extáze teď stojí na černém trhu sto až sto padesát korun.

S rodiči člověk z generace extáze vychází, až na občasné drobné problémy, docela dobře. Jen po probdělé noci se s nimi moc nedává do řeči, to je pravda.

Rána plná výčitek

Takový typický rozhovor s někým, kdo si dal včera večer extázi, popsala devatenáctiletá Soňa. Odehrál se u nedělního oběda, kdy ji bolelo z protančené noci celé tělo. Hlavu měla plnou výčitek kvůli extázi, ale taky proto, že se ztratila v tančícím davu svému příteli a nakonec se líbala s někým úplně cizím. Na jeho jméno si nevzpomíná, pravděpodobně jí je vůbec neřekl...

„A jak jste se měli včera, Soničko? Byl tam s tebou Radek?“ ptá se maminka a pátravě se dívá přes kouřící mísu s polévkou.

„Byl.“

„A kdepak jste spolu byli, Soničko?“

„Tancovat, mami. V klubu.“

„A prováděl tě hodně? A co jiný kluci, taky tě prováděli?“

„Prováděli,“ odpovídá Soňa a vybavuje si místnost, kde strávila večer: ohlušující, brutální rytmus a blesky barevných světel. Nárazy anonymních tančících těl. Umělý kouř. Dvě krabičky cigaret. Její maminka si představuje, že byla na trochu jiném večírku...

Soňa utíká od stolu k telefonu a volá kamarádce, která je na tom teď asi tak stejně.

Typický příslušník chemické generace má spoustu kamarádů, kteří vypadají podobně slušně jako on. Povídají si s rodiči, nejsou vyhublí ani pobledlí, nemají vpichy, kruhy pod očima ani konflikty se zákonem. Z toho, že někdo okrade o důchod vlastní babičku nebo nechává na dětském pískovišti špinavé jehly, se jim upřímně zvedá žaludek. Řečeno slovy sociologa: Jsou dobře sociálně adaptovaní.

Právě od kamarádů nebo od známých kamarádů se většinou extáze nakupuje. „Dealera nepoznáte, vypadá třeba jako já nebo vy. Nebo jako vaše dítě,“ říká František Dlouhý, specialista na extázi z Národní protidrogové centrály.

Ještě jedna věc je typická: když se jdou děti extáze někam bavit, obvykle jedou autem. Alkohol účinky drogy spíš ruší než povzbuzuje, a tak se bez něj klidně obejdou. Policejním balonkům se jen smějí.

Zda stráví večer „s tabletou“ nebo „bez“, jim nediktuje žádná fyzická závislost, na druhou stranu akce bez ní už také nejsou to, co bývaly, a tak vyhrává čím dál častěji varianta „s“.

Jak tahle generace skončí? Podle protidrogových odborníků ne hůř než jakákoli před ní. Drogy zničí jen malou část. Většina zestárne, usadí se a přestane se o ně zajímat.

Drogy ve vlnách

V minulosti se to opakovalo už mockrát. Poválečná historie Evropy a Ameriky byla kromě mnohého jiného také historií drog. Každé desetiletí mělo svou omamnou látku, drogu, která ovlivňovala a formovala společnost. Dostala se do filmů a do písniček, brali ji ti nejslavnější: herci, zpěváci, sportovci.

Byla v módě, vyzkoušely ji desetitisíce mladých lidí. Potom její obliba odezněla a nahradila ji jiná, a podle další generace mnohem lepší a zábavnější droga.

V šedesátých letech se hippies zamilovali do marihuany a LSD. V sedmdesátých se na troskách této generace, spálené psychedeliky, začíná formovat vlna nová - punk. Ten ještě zvýšil oblibu heroinu a jeho příznivci se nadchli pro amfetaminy ("speedy").

Když se v roce 1979 předávkoval zpěvák Sid Vicious ze skupiny The Sex Pistols, éra punku měla to nejlepší za sebou. Přišlo období luxusních a okázalých večírků osmdesátých let. Nastoupila uhlazená elegance diska. Drogový trh ovládl kokain.

Užijte si svět!

Stejně jako u kokainu, amfetaminů a LSD, i popularita extáze stojí a padá s hudbou. Přestože většina extatických mejdanů se odehrává v kulisách tanečních klubů a festivalů pod širým nebem, její historie sahá až na počátek minulého století.

V roce 1912 byla MDMA, tedy účinná látka v extázi, poprvé vyrobena ve farmaceutické firmě Merck v německém městě Darmstadt. Potom o ní nebylo slyšet až do poloviny šedesátých let. A pak přišel člověk, který má pro děti extáze minimálně stejný význam jako popularizátor LSD Timothy Leary pro hippies: kalifornský lékař Alexander Shulgin.

Ten MDMA znovu objevil a představil světu. Nejprve jí dal podle jejího vlivu na psychiku název Empatie a snažil se ji spolu s kolegy psychoterapeuty v letech 1966 a 1967 využívat při léčbě. Měla zlepšovat vztahy mezi lidmi.

O tom, kolik mezilidských vztahů se takhle opravdu podařilo zlepšit, záznamy neexistují, jisté je však to, že nadšení klienti vyprávěli o svých zážitcích dalším lidem. MDMA začala zajímat šéfy drogových mafií.

Ti pro ni vymysleli obratem nové jméno, údernější a přesnější, takové, které zajistilo nové droze komerční úspěch: Extáze.

Nová droga se začala poprvé masově vyrábět v Bostonu. Stejně tak jako nejranější výrobci LSD na počátku šedesátých let i chemici, kteří syntetizovali MDMA, tak zpočátku činili s čirým nadšením. K MDMA dokonce přibalovali letáček, jak si ji nejlépe užít. „Je to nástroj, jak se přiblížit ostatním. Jak si užít svět a oslavovat život,“ psalo se například v jednom z nich. Pro extázi začaly zlaté časy: objevovalo ji stále víc lidí. Tehdy byla ještě legální.

Moje zkušenosti s extází Lenka Dusilová, 26 let, hudebnice

„Zkušenosti mám, a jsou až na výjimky kladné. Od chvíle, kdy jsem měla poslední, to budou už skoro dva roky. Stavy a pocity, které jsem na ní zažila, si pamatuji, a víceméně mi už nic víc nemůže dát. Jsou sice fajn, ale je to jen iluze, uměle vyvolaný pocit lásky. Není to nic, na čem by se dalo stavět.“ Jan Muchow, 30 let, hudebník, frontman skupiny Ecstasy Of Saint Theresa

„Vzhledem k tomu, že slovo extáze máme v názvu kapely, nejsem objektivní. Nevidím rád zfetované děti, a to je všechno, co bych k tomuto tématu chtěl říct.“

Anna Geislerová, 25 let, herečka

„Jednou jsem ji měla. Jaké to bylo? No pořád jsem vyprávěla, smála jsem se vlastním vtipům a nikdo mě neposlouchal. Připadala jsem si hrozně vtipná. Jenže pak jsem poznala, že to byl vlastně jen jeden velký sebeklam, protože to nikomu vtipné nepřišlo. Od té doby jsem neměla potřebu si to zopakovat.“ David Černý, 34 let, výtvarník

„Na některé otázky neodpovídám. Ne kvůli kladné nebo záporné odpovědi, ale prostě protože na ně neodpovídám. Na shledanou.“ Dara Rolins, 29 let, zpěvačka

„Jednou jsem ji slupla, ale protože nemám ráda, když ztrácím kontrolu, nemám jasné myšlenky a krok, stačilo mi to přesně k tomu, abych si uvědomila, že drogy nepotřebuji. Bylo to před rokem na dovolené na Ibize. S jinými drogami zkušenosti nemám, jednou jsem si potáhla z cigarety marihuany od kluků ze Sexy Dancers a ztratila jsem při koncertě koncentraci. Chtěla jsem odejít z jeviště. Nedělá mi to dobře."

Jsme jako Anglie před deseti lety

Během osmdesátých let se extáze šířila spolu s novou taneční hudbou mezi nejširší masy mladých lidí. „Je čas si hrát, hip hip hurá, ať si oni vypálí mozek koksem, ať z toho třeba zešílí, já si dám éčko! A je mi fajn,“ (v angličtině je to „It´s time to play, Hip hip hooray, Them take cocaine, Them blow their brain, I take an E! A feel irie!“) tohle zpívá jeden ze zpěváků na festivalu v Anglii v létě 1989.

„Točily se v tom obrovské peníze, zvlášť poté, co byla MDMA postavena mimo zákon. V těch letech všichni extázi chtěli - a taky ji všichni dostávali,“ píše o druhé polovině osmdesátých let Matthew Collin ve své knize o extázi Altered state (Změněný stav).

V západní Evropě během let devadesátých popularita extáze pomalu ustupovala. Bylo tomu také proto, že tablety extáze začaly obsahovat kromě MDMA také různé příměsi: metamfetaminy (pervitin), LSD, kofein nebo ketamin.

„Toho, čemu dnes říkají extáze, bych se nedotkl,“ řekl například v roce 1995 Colin Agnus z hudební skupiny The Shamen, „leda že by za mnou přišel doktor Alexander Shulgin osobně se zkumavkou a řekl: Právě jsem syntetizoval čerstvou, nechceš trochu, chlapče?“

Ve východní Evropě byl však vývoj jiný. Extázi tu během osmdesátých let zkoušelo jen pár členů hardrockových kapel. Mezi jejich posluchače se nedostala. Byla to tehdy drahá legrace - jedna tableta stála jeden až pět tisíc korun. Výrazněji k nám pronikly až po pádu železné opony. Což je jeden z důvodů, proč se nyní podobáme Anglii před deseti lety.

Na největší taneční party loňského roku, Lucky People Center u jezer u Staré Boleslavi, přišlo dvanáct tisíc lidí. To tu nikdo nepamatuje. Masivní obliba taneční hudby naznačuje to, co si myslí lidé z Národní protidrogové centrály. Česká republika právě zažívá největší boom extáze v historii.

Teď dostávám ty mladší

Vzestup extáze potvrzují i lidé, kteří ji prodávají. Michalovi je devětadvacet. Prodej drog ho živí. „Když se daří, a teď jsou vážně dobrý léta, tak moje měsíční příjmy jdou do statisíců,“ říká kluk oblečený do tmavé hedvábné košile, džín od Huga Bossa a objednává si Jacka Danielse se sodou. „Extáze je dobrej obchod. Kdo před několika lety poznával, že tehdy začíná její éra, tak je už teď za vodou.“

Michal začal prodávat extázi na party před dvěma lety. „Začal jsem s ní jako běžný uživatel. Docela mi sedla a spousta kámošů v tom jela taky. Extáze představuje určitý svět a já jsem si v něm připadal všemocný a neodolatelný. Postupně se tenhle chemický ráj začal hroutit, a tak jsem z něj relativně bez újmy zdrhnul. Teď se živím tak, že do něj dostávám ty mladší,“ říká dealer.

Jak dlouho může trvat, než se trh nasytí?

Protidrogoví pracovníci odhadují, že ještě tak dvě tři léta a zájem o extázi začne upadat. Policisté jsou skeptičtější, čekají, že přijde nová droga, která extázi nahradí. Nedá se prý dopředu říct, jak bude účinkovat, vypadat ani jaká kultura kolem ní vznikne. Téměř s jistotou lze však tvrdit, že bude také syntetická. Substancí k její výrobě existují stovky.

Stát na hřebenu vlny

Bude nebezpečnější než extáze? Těžko říct. V každém případě příběh jednoho z dětí chemické generace, který otiskl v dubnu roku 1992 britský časopis Young People Now, dokazuje, že se plete ten, kdo si myslí, že jediným rizikem extáze je dehydratace, které se dá zamezit dostatečným příjmem tekutin.

„Bral jsem pětkrát tolik, co ostatní,“ svěřuje se Gary McClarnan. „Všichni jedli extázi v tabletách, ale já jsem ji šňupal. Chtěl jsem toho víc. Chtěl jsem to rychlejší. Prostě jsem bral, kolik se dalo. Nakonec jsem si vypěstoval závislost. Bylo mi špatně, upadal jsem do kómatu, paranoiy a dezorientace. Bylo to jako stát na hřebenu vlny a padat dolů. Myslím, že kdybych v tom ještě chvíli pokračoval, prostě jsem to nepřežil... nebo bych byl totálně vygumovaný. Extáze sice bourá hranice, ale může také ublížit. Zničila spoustu mé sebedůvěry a úcty k sobě samému... Zneužíval jsem drogu a ona zneužila mě. Nakonec.“