ExSuperStar Roman Lasota: Na vítěze si nevsadím

* Chtěl byste být ještě někdy malý kluk?

Už asi ne. Ale chovám se pořád jako malej a tolerují mi to. Dělám různé blbosti, třeba šišlám a tak.

* Anebo pláčete, dokonce dokážete rozplakat kamaráda, Zbyněk Drda brečel jako želva...

Byli jsme velcí kámoši. Jsem rád, že zůstal, a doufám, že to dotáhne dál. Všichni jsme ale byli docela dobrá parta a bude mi to moc chybět. Proto jsem byl taky tak smutný, když jsem vypadl, věděl jsem, že se s nima budu muset rozloučit.

* Vyhraje podle vás Zbyněk Drda SuperStar?

Myslím, že nevyhraje, ale budu mu moc fandit. Ale ono to ani není podstatné, to už vím i já sám. Podle mne vyhraje buď Bára Zemanová, nebo David Spilka.

* Leona Černá to být nemůže? Už kvůli té zajímavé sázce, v níž by musel Ondřej Hejma sníst svůj klobouk?

Řekl bych, že to jsou spíš takové fráze. On sám v její vítězství moc nevěří, tak si dovolil tohle vypustit z pusy. Já osobně si taky myslím, že Leonka nevyhraje. Ale hlavní je, aby mohla dělat to, co bude chtít, a ona by moc ráda muzikál. Přeju jí hrozně moc štěstí, je to skvělá holka a zasloužila by si to.

* Vypadáte jako citlivý kluk, jak je to s vámi doopravdy?

Asi jsem citlivý, v některých situacích určitě. Pokud jde o emotivní věci jako loučení s někým, nebo konec vztahu. Těch už mám taky pár za sebou.

* V současné době jste ale šťastně zamilovaný, jak vás v soutěži podporovala přítelkyně?

Ta mě podporovala skvěle, jezdila vždycky v neděli na přenosy. Teď ale zrovna nebyla, právě maturuje a učí se. A že by to bylo znamení? Tak to neberu, nemůže za to.

* Před dvěma dny jste opustil soutěž, nepřišla vám už nějaká nabídka ke spolupráci?

Přišla, ale kupodivu z jiného oboru. Jedna agentura, pro niž pracuje i Bára Opplová, která vypadla ve dvacítce, by chtěla, abych dělal modela. Nabízejí mi dokonce práci v zahraničí. Přijde mi to hrozně vtipné a zatím nereálné.

* Napadlo vás to někdy v životě?

Nikdy. Na fotkách vypadám jako hňup. Je to zvláštní. V každém případě si nechávám čas na rozmyšlenou. Nechám si to projít hlavou. Teď se tomu ale směju.

* Módu rád máte, jak jste přiznal v medailonku, možná to tak nereálné není.

To je pravda, ale že bych sledoval módní trendy nebo byl zase nějaký přehnaně velký módeman, to ne. Důležité pro mě je, abych se v oblečení cítil pohodlně. O módu jsem se ale začal zajímat docela pozdě, někdy v pubertě.

* Otázka, za co utratíte nejvíc peněz, je tedy zřejmě zbytečná. Jestlipak jste volné chvíle využíval k nákupům?

Chodil jsem po nákupech dost často. Mám na to trpělivost a nevadí mi prolejzat obchody třeba i půl dne. Nikdo se mnou taky nechtěl chodit. Ani holky ne. Jednou jsem přemluvil myslím Soňu, ale brzy toho měla plné zuby a víckrát už se mnou nešla. Jsem asi divnej. Ale umím nakupovat, ani neutratím moc peněz. Třeba všechny boty, co mám, jsem si pořídil za pár korun. To je ale právě proto, že nekoupím hned ty první, ale hledám, dokud nenajdu ty nejlepší a nejlevnější.

* Šatník jste si tedy díky SuperStar rozšířil, co obzory?

Byl jsem i jinde než jenom v obchodech. Byl jsem třeba na vystoupení skupiny Blue Effect s Radimem Hladíkem, to byl opravdu velký zážitek.

* Kdo je váš pěvecký vzor?

U nás je to určitě Dan Bárta a Matěj Ruppert. S Matějem už jsme se párkrát sešli, je to výborný kluk. Dana jsem bohužel ještě nikdy naživo neviděl a je to jeden z mých snů se s ním potkat. Jeden se mi ale už splnil - mohl jsem se díky soutěži potkat se zpěváky Jiřím Škorpíkem nebo Dušanem Kollárem.