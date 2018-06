ExSuperStar Michajlec: Lidé se mě ptají, jestli nejsem gay

Zpíval jsi od malička, nebo tě hudba chytla až v dospívání?

U mě se projevily první náznaky zpívání tak před třemi roky. Koupil jsem si kytaru a chtěl být nejlepším kytaristou. Měl jsem plno vzorů. Pak jsem časem zjistil, že je to fakt těžké a začalo mě to nudit. Tak jsem k tomu začal i zpívat a samozřejmě jsem si u toho složil moře písniček. Došlo to do takové fáze, že teď chci být co nejlepší zpěvák a kytara mi slouží jako doprovod když cvičím, nebo jako pomůcka při skládání písniček.

Vím o tobě, že hraješ závodně plážový volejbal. Jak dlouho?

Normální šestkový volejbal jsem začal hrát ve 12 letech a jezdil jsem po celé republice i do zahraničí. Až tenhle rok jsem začal hrát závodně plážový volejbal. Je to taková moje vášeň. Hlavně to je sport, kde se dokážu prosadit ve všech směrech. Není to jen o síle, ale i o přemýšlení a hlavně o psychice. Což je pro člověka s mojí výškou, 182 cm, přímo ideální.

Máš ve sportu úspěchy?

Letos jsem se svým spoluhráčem, Martinem Límanem, skončili na 4. místě ve finále krajských přeborů v Brně na přehradě a postoupili jsme na mistrovství ČR, které se hrálo v Doksech na hlavní pláži. Tam jsme obsadili 13. místo a pro nás to byl největší úspěch. Po odchodu ze SuperStar mě oslovil Michal Palinek, legenda českého plážového volejbalu, a začal jsem trénovat v jeho klubu na Pankráci pod vedením Pavla Krče. Teď v neděli jsem vyhrál 1. ligu smíšených družstev a postoupil jsem se spoluhráčkou do extraligy smíšených družstev.

Dočetlla jsem se, že máš hudební skupinu. Co hrajete a jaké máte plány?

Moje skupina se jmenuje BlackPearl. Náš styl je moderní rock metal. Přesně řečeno tvrdá hodně melodická hudba s rock popovým zpěvem. Je to takový kontrast a je to moderní. Plány jsou takové, že chceme hodně koncertovat a dostat se na pár festivalů.

Co ty a holky? Máš přítelkyni? Jaké typy slečen se ti líbí?

Už se mě pár lidí ptalo jestli náhodou nejsem gay, protože sem prý tak sladký. Docela mě to rozesmálo. Na 100% vím, že jsem na holky. Teď mám tříměsíční známost. Můj typ je štíhlá modrooká brunetka, ale krása není všechno.

Co ti dala účast v SuperStar 3?

Je to pro mě reklama. Pomohlo mi to v hodně věcech. O popularitu opravdu nejde. Poznal jsem hodně lidí. Mám teď větší možnosti.

Koho tipuješ na vítěze a proč?

Barborku Zemanovou, protože je to moc fajn holka a má originální a nejlepší hlas co jsem v Čechách slyšel.

Kromě zpěvu koketuješ i s modelingem…

Modeling beru jako prostředek dostat se někam dál a poznat nové lidi. Na starost si mě vzala agentura Jaro management. Díky ní jsem se dostal do Paříže.

Co v Paříži?

Letím tam podepsat kontrakt na CD, které bude produkováno v Itálii a Francii. Takže mám hodně práce. Dávám dohromady písničky a mám už jednu natočenou jako demo verzi.

Poznávají tě lidi na ulici? Jak na tebe působí popularita?

Myslím si, že mě občas někdo pozná, ale nijak to neprožívám. Je to sice fajn, ale jsem taky jenom člověk jako ti ostatní. Osobně se snažím se všemi lidmi vycházet. Myslím si, že u mě se nafoukanosti nikdo nikdy nedočká. Nejsem ten typ, kterému by to vlezlo do hlavy. Stojím pořád nohama pevně na zemi. Když teda neplánuji a nesním. Jsem ve znamení ryby. Takže pořád nad něčím přemýšlím a lítám si ve svém imaginárním světě.

Stihl jsi určitě poznat spoustu lidí ze světa celebrit. Kdo tě nejvíc překvapil a naopak kdo tě zklamal?

Asi nejvíce mě překvapil Leoš Mareš. Je to člověk, kterého fakt obdivuji. A taky lidi z reality show. S Karlem Frýdem je sranda. S Lenou máme neskutečné zážitky. I Pluto je moc fajn člověk. Zklamal mě Standa Dolínek. Překvapil mě svým zpěvem, ale hodně mě zklamal svým chování, jak si hraje na hvězdičku.

Proč jsi přerušil studium na ČVUT? Kdy se vrátíš do školy?

Přerušil jsem studium, protože jsem zase někde létal ve svých snech a myslel jsem si že to v SS3 někam dotáhnu. Realita mě srazila na kolena. Naštěstí jsem zažádal o zrušení přerušení studia a asi po 3 týdnech mi bylo vyhověno a jsem zpátky ve škole. Sice jsem si zapsal jen 3 předměty, abych to zvládl, ale na druhou stranu jsem zase rád, že něco studuji.