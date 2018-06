ExSuperStar Martin Ševčík: Byla to pohádka

Martin odpoví on-line ve čtvrtek od 12 hodin.

Sedmnáctiletý Ševčík měl v publiku velmi silnou podporu spolužáků, kteří nechyběli na žádném finálovém večeru. Zároveň se stal i idolem dívčích srdcí. Po každém kole dostával od svým fanoušků nejvíce plyšáků. Nenápadný milovník pizzy měl svůj hotelový pokoj plný hraček. Přesto diváci rozhodli jasně a pro Martina tak končí jeho boj o titul třetí SuperStar.

Na dlažbě nezůstane

Martin bral vše statečně, i když ho odchod ze soutěže velmi mrzí. "Byla to taková pohádka, která teď skončila a já se musím vrátit do reálného života, to si po těch dlouhých měsících nedokážu představit," svěřil se finalista z Kozlovic na Severní Moravě, který si myslel, že skončí již v minulém kole.

"Vůbec nevím jak jsem to dokázal, že jsem se dostal do finále, pořád tomu nemohu uvěřit. Mám už několik pracovních nabídek, tak si musím rozmyslet, kterou přijmu," pochlubil se Martin, který také prozradil, že jeho nejoblíbenějším porotcem byl Ondřej Hejma. Ze soutěžících si pak nejvíc rozuměl s Bárou Zemanovou. "Není ale pravda, že bychom spolu chodili, jsme jen dobří kamarádi," odtajnil své soukromí.

Loučil se i Sámer

O půlnoci dostal vyřazený Ševčík na rozloučenou již tradiční dort. Tentokrát byl čokoládový. První porci si ihned zamluvil Zbyněk Drda. S Martinem se přišla rozloučit i Tereza Najdekrová, Robert Daniel, Soňa Pavelková a také Sámer Issa v doprovodu své manažerky Lucie.

A co teď čeká poslední čtyři finalisty soutěže Česko hledá SuperStar? Kromě dalšího finálového kola si zahrají v nekonečném televizním seriálu Ulice. Objeví se ale jen v jedné epizodě - půjdou do filmového klubu.