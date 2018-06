Domácí porod byl horor, ale nelituji, říká expřítelkyně Clooneyho

Keiblerová se před narozením dcery nechala inspirovat americkým dokumentem The Business of Being Born herečky a producentky Ricki Lake. Bývalá zápasnice se po jeho shlédnutí s manželem Jaredem Pobrem (40) rozhodli pro domácí porod bez utišujících léků.

„Měla jsem 19 hodin hrozné bolesti a při rození Avy jsem si připadala, jako bychom spolu válčily. Pořád jsem si říkala: ‚Ava je bojovník. Já jsem bojovník...‘ A pak, když konečně vyšla, jsem pocítila, jako bychom po této dlouhé bitvě hned měly mezi sebou hluboké pouto,“ míní Keiblerová.

Jestli by domácí porod doporučila i dalším ženám, Keiblerová neprozradila. Tvrdí ale, že pro ni a jejího manžela to bylo nejlepší rozhodnutí v životě.

„Každá nastávající maminka by měla naslouchat svému vlastnímu srdci a pak se rozhodnout, co je pro její rodinu nejlepší,“ dodala na svém webu.

Keiblerová si podnikatele a milionáře Pobreho vzala loni v březnu. Dcera se jim narodila pět měsíců po svatbě. Pár se znal víc než pět let. Byli přátelé, ale ne milenci. Keiblerová totiž dva roky chodila s Georgem Clooneym, s nímž se rozešla v létě 2013. Herec byl známý tím, že se nechtěl usadit, ani mít děti a Keiblerová plánovala rodinu.

„Jared ani já jsme si nemysleli, že se vůbec někdy vezmeme nebo budeme mít děti. Když potkáte tu správnou osobu, všechno se změní,“ prohlásila Keiblerová loni.