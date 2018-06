Expřítel Britney Spears zahynul v Afghánistánu, zpěvačka je zdrcená

John Sundahl měl s Britney Spears vztah v roce 2007. Dokonce se tehdy mluvilo o zasnoubení, mluvčí zpěvačky to ale popřel.

Seznámili se v Los Angeles na setkání anonymních alkoholiků. Sundahl prý varoval zpěvačku, že pokud nepřestane pít, zemře. „Pokud nechceš vystřízlivět kvůli sobě, udělej to kvůli dětem,“ říkával jí. Přáteli zůstali i po rozchodu a loni v létě svůj vztah prý obnovili.

Sundahl několik měsíců pracoval v Afghánistánu jako pilot vrtulníku, kterým převážel různé vysoce postavené činitele. Před několika dny byl jeho stroj sestřelen bojovníky z hnutí Taliban. Když se o jeho smrti dozvěděla Britney Spears, byla podle zdroje listu Daily Mirror zdrcená. Oficiálně se zatím k jeho úmrtí nevyjádřila.

„John byl na cestě do Kábulu, když byl sestřelen. Řekli nám, že je mrtvý a že to udělal Taliban. Je to prostě příšerné. Má rodina je zdrcená. Víme, že Britney je taky smutná. John a Britney byli pořád dobří přátelé, mluvil s ní pravidelně. Chodili spolu sice krátce, ale zůstali v kontaktu,“ řekl bratr Johna Sundahla Karl.

Britney Spears je teď šťastně zadaná. Chodí s producentem a režisérem Charliem Ebersolem. Daří se jí i pracovně, protože má lukrativní angažmá v Las Vegas a také prodává svou vlastní kolekci spodního prádla.