Slovenská expremiérka Radičová žije s bývalým knězem

"V našem případě to bylo stejně, jako když přátelství přeroste do jiného vztahu," řekla Iveta Radičová v rozhovoru pro slovenský týdeník Život.

Spekulace o jejich vztahu předtím odmítal komentovat také Marián Balázs, který působil coby poradce Radičové a kvůli funkci na Úřadě vlády odešel od františkánů.

"V této zemi se s radostí spekuluje o všem možném, je tu atmosféra pomluv," řekl Balázs, který měl řádové jméno Jan Křtitel.

Slovenská premiérka Iveta Radičová na Úřadě vlády

Přestože svůj vztah potvrdili pro deník Nový čas, k podrobnostem, jako je třeba společné bydlení, se nechtějí vyjadřovat.

"Jdete do detailů, které jsou nemístné, já se vás na tak soukromé věci neptám," řekla expremiérka.

Iveta Radičová byla provdaná za humoristu Stano Radiče, s nímž má dceru Evu. Radič v roce 2005 náhle zemřel. Nejoblíbenější slovenská politička pak jistou dobu žila s paralympijským sportovcem Jánem Riapošem. Před třemi lety se ale rozešli.

Radičové pád

Vláda Ivety Radičové padla na podzim 2011 poté, co premiérka spojila hlasování o posílení záchranného fondu eurozóny s hlasováním o důvěře vládě. Takzvaný euroval nepodpořila vládní Svoboda a Solidarita. Návrh prošel až při dalším hlasování díky podpoře opozičního Směru, který na to přistoupil výměnou za vypsání předčasných parlamentních voleb, které se uskutečnily letos na jaře.

Přestože se profesorka sociologie umísťuje na předních příčkách v průzkumech oblíbenosti a měla by docela reálnou šanci na zvolení do funkce prezidenta, do politiky se už prý vrátit nehodlá.