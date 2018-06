Experti radí hollywoodským hvězdám, jak čelit skandálům

"Jednejte rychle a tvařte se pokorně," doporučuje dlouholetý hollywoodský expert Michael Levine.

"Když se nějaká celebrita dostane do potíží, první věc, kterou obvykle udělá, je, že všechno popře. A to i v případě, že existují fotky," řekl newyorský odborník na "public relations" (PR) Howard Rubenstein. "Následuje celá litanie důvodů, proč média nemají pravdu."

Dalším krokem je nedělat nic a nechat věc vyšumět. Třetím pak ukázat prstem na vlastníka novin. Ve čtvrtém stádiu volají populární osobnosti "o pomoc".

Cena za dobrého experta na vztahy s veřejností se přitom příliš neliší od honoráře kvalitního právníka, uvedl Michael Sitrick, jehož firma zastupuje 250 klientů, včetně například herečky Kim Basingerové.

Experti chválí Hugha Granta

Podle Levina a Rubensteina zvolil dobrý přístup například herec Hugh Grant. Ten byl v roce 1995 přistižen s prostitutkou v autě. Rychle souhlasil s tím, že vystoupí v pořadu Tonight v televizi NBS. Jeho předvedení skromné britské zkroušenosti celému národu udělalo z nemravy charakterního muže.

Jako špatný příklad vypořádání se se skandálem odborníci uvádějí herce Eddieho Murphyho. Když jej v roce 1997 zastavili policisté v autě, našli tam také prostituta-transvestitu. Murphy podle expertů ztratil mnoho cenného času tím, že to jen stručně popřel. Historky se pak rychle zmocnil bulvár.

Podle Rubensteina by bylo zajímavé nechat udělat průzkum veřejného mínění, ve kterém by lidé jmenovali deset největších hollywoodských skandálů. PR agentury by pak viděly, jak moc se tyto události lidí dotkly. Rubenstein soudí, že v této "elitní" desítce by se patrně umístil bývalý americký prezident Bill Clinton, Michael Jackson nebo O.J. Simpson. "Skandál Billa Clintona byl patrně nejhorším, ale Clinton se z něj pozoruhodně dostal," řekl Rubenstein. Ostatně, stejně jako další jmenovaní.