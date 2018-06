Expedice se psím spřežením míří za polární kruh

Psí spřežení dorazilo domů

"Na saních a na běžkách máme naplánováno 30 až 40 kilometrů denně, vše bude záležet na počasí," uvedl Klečka. Výprava má být ve Finsku zhruba 25 dní a "jet se psy, kam až to půjde".Expedici vedle sedmi mužů tvoří 19 psů, kteří potáhnou troje saně. "Psi jsou malamuti a husky, jsou na drsné počasí zvyklí. Večer se zahrabou do sněhu a jsou spokojení," řekl Klečka.V současné době je podle něj u jezera Inari minus 18 stupňů Celsia. "Může být až minus 40 stupňů. Počasí se rychle mění, je tam i veliký vítr," upozornil kameraman.Výprava se na cestu připravovala zhruba půl roku, účastníci trénovali na Šumavě, v Jeseníkách a v rumunských horách. Expedici zaplatili sponzoři, přispěli i členové výpravy. Návrat do ČR plánují na začátek dubna.