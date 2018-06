Expedice prozkoumá vrak Titaniku

13:57 , aktualizováno 13:57

Mezinárodní expedice se vydala na plavbu k místu, kde se potopila luxusní loď Titanic, a chce prozkoumat její nitro a vyzvednout z vraku cennosti. Zbytky plavidla se pod vodou nacházejí od roku 1912. "Čas utíká. Když se do vnitřku lodi nedostaneme nyní, abychom provedli sběrnou operaci, mikroby v oceánu navždy zničí lodní ocel. Tam dole jsou předměty nevyčíslitelné hodnoty a my jsme rozhodnuti je co nejrychleji vyzvednout," prohlásil Arnie Geller, prezident firmy RMS Titanic, která vlastní výhradní práva na vrak.