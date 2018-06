Exmanželka Richarda Müllera omládla

Soňa Müllerová je známá svou krásnou porcelánovou pletí. O to větší bylo překvapení, když se přiznala, že jí trápily pihy a pigmentové skvrny.

Při omlazování světlem se regenerují povrchové i podkožní vrstvy pokožky. Na tvář se přiloží neškodná sonda, která vyzařuje velmi krátké světelné impulzy. Zákrok podstupují nejen ženy, ale také muži nad ttřicet let, kteří chtějí vypadat lépe, ale s pomocí plastického chirurga ještě váhají.

Nová metoda se podle MUDr. Adriany Tomekové stala hitem nejen v Americe, kde ji vymysleli, ale i v Evropě. „Už se na ní chystám,“ přiznala pro Nový čas moderátorka TV Markíza Olga Valentová. „Jak v naší profesi připustíte, že máte vrásky pod očima a problémy, jste ´out´. Je to nespravedlivé, kruté a hloupé, ale je to tak. Dokud mě to nezatěžuje, přizpůsobuji se a jsem ochotná něco se svým vzhledem udělat.“

Olga Valentová už vyzkoušela gumovací peeling, laserovou depilaci i přístroj na zpevnění těla. „Oproti svým kolegyním jsem však začátečnice,“ směje se sexymoderátorka, která se též rozhodla pro fotoomlazení. „Nečakala jsem zázraky, ale s radostí zjištuji, že moje pleť je pružnější a svěžejší,“ pochvaluje si v časopise Nový čas zákrok Soňa Müllerová. „Všecko, co mi zvýší sebevědomí, stojí to za to. A jak to bude jednou zapotřebí, nebudu se bránit ani plastice.“