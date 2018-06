Exmanželka Petra Jandy opět nahá. A jen pro čtenáře iDNES.cz

"Přiznám se, že jsem ostatní fotky ukazovat nechtěla, měly zůstat jen v mém soukromém archivu, ale přemluvili jste mne, jednu ještě ukážu," říká s úsměvem půvabná brunetka.

Odvážná fotografie, na které leží reportérka pořadu Top Star Magazín na bílé kožešině úplně nahá a na odiv dává svůj pevný zadeček, je ovšem maximum toho, co je tímto způsobem ochotna ukázat.

Nabídky na focení sexy fotek se jí teď sice hrnou, ale bude mezi nimi pečlivě vybírat právě tu, která nebude mít nic společného s nevkusnými a lacinými fotografiemi odhalujícími prvoplánově vše, co je na ženském těle hezké.



Martina Jandová na první "nahé" fotografii

"Bylo to moje první odvážné focení a přijala jsem ho jen kvůli kamarádovi, který je majitelem firmy, pro kterou kalendář vznikal. To, co jsem odhalila, je opravdu moje hranice, za ni nepůjdu ani za nic," tvrdí Jandová. Dál už pustí, a to pouze v soukromí, jen toho, kdo bude stát za to. I když se jí dvoří spousta mužů, její srdce zatím nezískal žádný.

"Na toho pravého stále čekám. Neumím se odevzdat jen tak někomu, koho nemiluji a kdo nemiluje mne. Nikdy jsem nebyla snadná kořist, ráda se nechávám dlouho dobývat. Poslední lásce trvalo čtyři roky, než mne přesvědčila. Ale jakmile se zamiluji, jdu do toho naplno a bývá z toho pořádné zemětřesení," uzavírá se smíchem Jandová.