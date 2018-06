Exmanželka Paula McCartneyho bude v žitě

Exčlen kapely Beatles, který se rozešel s Heather loni v květnu, převede na účet bývalé modelky okamžitě patnáct milionů liber (což je údajně nejvyšší vyrovnání v historii britského soudnictví), tři a půl milionu jí pak bude vyplácet ročně až do doby, než bude jejich tříleté dceři Beatrice osmnáct.

McCartney tak devětatřicetileté Millsové "vyplatil" za každý rok čtyřletého manželství v přepočtu čtvrt miliardy korun. "Rozhodnutí o vypořádání máme z velmi důvěryhodných zdrojů. Obě strany se na něm shodly," píše britský list Daily Mail.

Pětašedesátiletý hudebník se zavázal platit i veškeré výdaje za školné, cestování, bezpečnost a chůvy pro svoji dceru, o níž budou s Heather pečovat společně.

Rozvodová dohoda obsahuje také klauzuli, která zakazuje páru ventilovat na veřejnosti osobní pocity z rozvodu.

"Paul si to dal jako podmínku, protože o něm Heather chtěla napsat knihu. Jeho právníci se zasadili o to, aby nesměla říct o manželství jedinou větu. Heather argumentovala tím, že je to velká oblast, a že tak nebude moct napsat třeba ani autobiografii," citoval Daily Mail svůj důvěryhodný zdroj blízký páru.

Heather, která si nedávno pořídila dům ve Slovinsku (v přepočtu za 16,8 milionu korun), údajně odmítla v rámci rozvodového vyrovnání veškeré nemovitosti. Mluvčí Paula i Heather se k jejich rozvodu jednou provždy odmítli vyjadřovat.