Exmanželka: Michael není otcem!

18:54 , aktualizováno 18:54

Až do dnešních dnů Debbie Roweová, bývalá manželka Michaela Jacksona, striktně dodržovala dohodu, již s popovým králem uzavřela na roli náhradní matky. "Není jejich pokrevním otcem," prozradila nyní londýnskému listu News of the World.