Exmanželka: Jackson děti neobtěžoval

Třikrát rozvedenou Lisu Marii Presleyovou zpovídali novináři v souvislosti s debutovým albem To Whom It May Concern. A na přetřes pochopitelně přišla i její dvě poslední manželství: Jedno právě s kontroverzním zpěvákem, druhé s hercem Nicolasem Cageem.

Pětatřicetiletá Lisa tvrdí, že byla do Jacksona, za něhož se vdala v roce 1994 a o dva roky později se s ním rozvedla, skutečně zamilovaná.

"Nevím, jaké měl on úmysly, ale já mohu říci, že jsem byla velmi zamilovaná. Byl to úplně normální chlap, který klel, pil, byla s ním legrace a neměl pořád tak vysoký hlas. Pak se to obrátilo a proměnilo v zrůdnost. Nemohla jsem zachránit jeho, ani svět," uvedla.

Ještě nějaký čas dělala Lisa dojem normální manželky. Jackson se však začal z domova ztrácet na několik týdnů, a Lisa se o tom, kde vlastně je, dozvídala jen z novin.

Několikrát se jí v té době Jackson velmi dotknul, když v televizi veřejně prohlašoval, že její otec Elvis podstoupil plastickou operaci nosu.

Na debutové album však zařadila i píseň, v níž se Jacksona zrovna nijak zvlášť nezastává. "Nechci ho očerňovat, vím, že lidé chtějí vědět, co mezi námi bylo. Chtěla bych o tom mluvit tak, aby z toho nevyšel špatně. Je to ale těžké, protože naše manželství bylo špatné a ta doba nepatří k nejlepším v mém životě," komentovala to Lisa.

Poprvé také Presleyová veřejně promluvila o svém rozvodu s Nicolasem Cageem. "Máme oba dramatický charakter. Bylo nám spolu dobře, ale když jsme se hádali, bylo to skutečné peklo," svěřila se časopisu Rolling Stone.

A peklo to zřejmě muselo být, protože Lisa a Nicolas se rozvedli pouhý měsíc po slavné svatbě na Havajských ostrovech.

Šest let byla Lisa Marie Presleyová vdaná za Dannyho Keougha, s ním má dvě děti.