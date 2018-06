Exmanželka: Brando zneužíval dceru

12:35 , aktualizováno 12:35

Marlon Brando byl v době své největší slávy idolem mnoha žen a dívek. Od hercovy smrti uběhl sotva půlrok a nová knížka Marlon, My Love and My Torment jeho bývalé manželky Tarity Tepiaové už dokázala jeho památku dokonale pošpinit. Muže, po jehož boku strávila deset let života v letech 1962 až 1972, označila tahitská rodačka za perverzního zvrhlíka.