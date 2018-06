Exmanželé Štěpánek a Vaidišová se podruhé rozešli

„Málokdy mluvím o svém soukromí, ale chtěla bych vyjasnit jednu věc... Nejsem ve vztahu ani nerandím se svým bývalým manželem,“ napsala na Instagramu Nicole.

„Přeji mu jen to nejlepší, ale naše životní cesty nejsou propojeny. Jsem single, šťastná a těším se, co mi osud nachystá. Všem hezký víkend,“ dodala bývalá sedmá hráčka světa a přidala fotku se zdviženou rukou s prsty do véčka.

Radek Štěpánek, který se z obnoveného vztahu s exmanželkou radoval jen pár týdnů (více zde), si Nicole Vaidišovou vzal v červenci 2010 v katedrále sv. Víta na Pražském hradě po více než dvouleté známosti.

Po rozpadu manželsví Štěpánek rok chodil s tenistkou Petrou Kvitovou, Nicole zase například s golfistou Danielem Suchanem.