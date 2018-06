Exmanžel Winsletové je šťastný, že už s ní nemusí žít

Všichni v blízkém okolí hvězdy stříbrného plátna Kate Winsletové se setkání exmanželů obávají. Téměř jistě by prý vyvrcholilo hádkou. Ačkoli jsou oba partneři velmi nekonfliktní, v některých otázkách si naprosto nerozumějí. Jejich debaty potom zpravidla končí velmi nepříjemnou výměnou názorů.



Současný konflikt se přiostřil, když Kate začala vodit dcerku na natáčení. Mia se tak sice už v plenkách stává hereckou hvězdičkou, ale protože se zároveň učí chodit, její otec s přetěžováním své dcerky nesouhlasí.



Svůj postoj vysvětluje: "Život s Kate byl drsný. Je to děsné žít vedle takové filmové hvězdy. Jsem mnohem šťastnější. Ani teď to sice není lehké, protože moje bývalá je velmi úspěšná a zaneprázdněná herečka. Jenže mě děsí, že Kate není dobrá matka. Vždy velmi ráda cestovala a já si myslím, že by Mia měla být s ní. Nicméně od našeho rozchodu se o svoji dceru víc bojím, a tak se jí hodlám víc věnovat."



Podle svých vlastních slov si Jim poprvé v životě opravdu užívá: "Můj vztah s Kate je - na rozdíl od mínění mých přátel a veřejnosti - perfektní. Všechno jde podle plánu, jak jsme se dohodli u rozvodu. Rozhodli jsme se zůstat přáteli a snažíme se vytvořit si vlastní svět kolem naší společné dcerky. Já si to teď vychutnávám maximálním způsobem. Jsem nejšťastnější táta pod sluncem."



