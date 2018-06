Exmanžel Sandry Bullockové se zasnoubil s odbornicí na tetování

Skandál s prozrazením šesti milenek, veřejné opovržení, rozvod s manželkou. To se stalo v roce, který teď Jesse James označil za ten nejlepší v životě.

Bývalý manžel herečky Sandry Bullockové totiž tvrdí, že všechno špatné převážila láska k jeho nynější snoubence.

Sandra Bullocková s Jessem Jamesem na předávání Oscarů

"Víte, někdy to veřejnost a tisk vezmou špatně. A tohle bylo takové období. Ale rok 2010 byl ve skutečnosti nejlepší rok v mém životě, protože jsem se zamiloval do své nejlepší kamarádky. Do úžasné ženy, která stála při mně, když se svět otočil zády. Nikdy jsem nepoznal nikoho tak milého a milujícího a odhodlaného udělat svět lepším," řekl Jesse James magazínu People.

"Moje láska k ní se nedá popsat. Jsem poctěn, že mi řekla "ano". Stárnutí s ní bude bomba," dodal James.

Osmadvacetiletá Kat Von D i po svatbě plánuje bydlet v Los Angeles, zatímco jednačtyřicetiletý James žije v Texasu. "Domov je tam, kde máte srdce a mé srdce je s ním," řekla k tomu Kat Von D.

Jamesova bývalá manželka Sandra Bullocková je po rozvodu stále sama a plně se soustředí na výchovu adoptivního syna Louise.