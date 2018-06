Exmanžel nejtlustší ženy světa se vrátil, protože mu chyběl sex

Během rozvodu vážila Potterová kolem 292 kilogramů, poté ale přibrala a stala se oficiálně nejtlustší ženou světa. Nejvíce vážila kolem 330 kilogramů. To se patrně zalíbilo jejímu exmanželovi Alexovi, který sám váží necelých 70 kilo. Rozhodl se, že se k bývalé ženě vrátí.

"Většina žen si myslí, že hubnutím dostanou svého ex zpátky. U mě to bylo naopak," řekla Američanka pro list The Sun.

Potterová má problémy s každodenními úkony. Nemůže chodit, oblékat se, nebo dokonce jít sama na záchod, musí se třeba hodinu sprchovat, aby hadicí dosáhla pod všechny tukové záhyby. Jejímu exmanželovi to ale nevadí.

"Během prvního dne, co jsem se dali zase dohromady, jsme měli sex šestkrát za 24 hodin," řekl Alex. "I když jedna noha Pauline váží víc než já, umíme nastavit její tělo tak, aby byl sex příjemný pro nás oba."

Pauline Potterová

Obavy prý mají jen z toho, aby pod nimi nepraskla postel a oni se nezranili. Potterová přiznala, že většinu akce musí "odřít" její muž, ale pochlubila se, že se jí vyplatily hodiny gymnastiky v dětství, díky nímž je prý více ohebná.

Pár se vzal v roce 2003 ale po pěti letech se rozvedl. Kaliforňanka se pak začala přejídat a ještě víc přibrala. Poslední dobou už o ni musel pečovat syn Dillon, ale Američanka má v plánu přece jen trochu zhubnout (více zde) a chtěla by mít ještě holčičku.