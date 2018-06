Exmanžel Griffithové je alkoholik

Tehdy to však bylo o poznání komplikovanější - také Melanie se totiž několikrát léčila ze závislosti na lécích a alkoholu. Jako důvod uváděla alkoholová extempore manžela…

"To, že budou pít oba partneři, absolutně nic nevyřeší. Je to ještě horší. Protože v závislosti se podporují, ale nejsou schopni zvládat základní partnerské povinnosti, jakými jsou například spolehlivost, pocit jistoty," tvrdí lékaři.



Melanie se opět léčí a vypadá to, že ani se současným manželem Antoniem Banderasem nenašla sílu překonat svou slabost. Banderas přitom platí za mnohem umírněnějšího pijáka, než Melanin první manžel.