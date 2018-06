Exmanžel Britney Spears dělá chůvu

Otec jejích dvou synů Seana Prestona a Jaydena Jamese se tak stal nejdražší chůvou v Americe, protože Britney mu za doprovod a hlídání dětí platí týdně více než tři tisíce liber.

Britney, jež má za sebou několik životních pádů, které provázelo několik pobytů v psychiatrické léčebně, pokus o sebevraždu, zbavení svéprávnosti a ztráta synů, se na turné vydává po pěti letech a K-Fed jí slíbil, že jí bude oporou. "Kevin pečuje na turné o děti a je za to placený, takže kluci můžou být se svojí mámou," uvedl pro deník The Sun zdroj z blízkého okolí.

Situace ale není tak růžová, jak by se na první pohled mohlo zdát. V předvečer zahájení turné totiž Kevin netrávil večer s rodinou, ale radši vyrazil do kasina v New Orleans. "V pondělí, když se Britney připravovala, všichni čekali, že Kevin zůstane s ní a se syny. Místo toho ale strávil noc v kasinu, kde hrál blackjack a popíjel se třemi kamarády," prozradil zdroj.

Rodinu teď čeká několik týdnů na cestách, během kterých Britney vystoupí v pětadvaceti městech po celé Americe. Zpěvačka má tak pravděpodobně poslední šanci dokázat světu, že má životní krizi dávno za sebou a může se zase vrátit do záře reflektorů.