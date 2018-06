Exmanžel Britney: Neztrácím naději

Dvaadvacetiletá Spearsová se za stejně starého Jasona Alexandra překvapivě provdala v sobotu v půl šesté ráno v Las Vegas.

Nečekané manželství bylo anulováno po necelých 55 hodinách, což je možná v dějinách města rekord. - více zde

Podle lasvegaského právníka Briana J. Steinberga to bylo tak rychle, že není ani jisté, zda měl párek vůbec dost času si zasouložit.



Jason neztrácí naději

Oba "novomanželé" si prý po svatbě brzy uvědomili, že musejí svou chybu napravit. Jason sice uznal, že se oba chovali nezodpovědně, nicméně naznačil, že o popovou princeznu by měl pořád ještě zájem a že neztrácí naději.

"Žádné manželství už není. Učinili moudré rozhodnutí. Vím, že si nejsou lhostejní. Jsou přátelé," dodal zpěvaččin právník David Chesnoff, který kategoricky popírá, že Britney s Jasonem byli v době uzavření sňatku opilí.

Anulace na rozdíl od rozvodu sňatek ruší, jako kdyby nikdy nebyl uzavřen. Podle zdůvodnění soudu se Jason s Britney dostatečně neznali a ani netušili, zda si spolu přejí mít děti či kde budou bydlet.

Byl nejhezčí a skvěle hrál fotbal

Spearsová a Alexander spolu vyrůstali v Kentwoodu ve státě Louisiana. Přátelé popisují Alexandra jako milého, oblíbeného kluka, který dokonce pravidelně chodíval do kostela.

Jeho bývalá dívka ze střední školy prozradila, že byl dokonce vyhlášen nejhezčím klukem ze třídy a navíc skvěle hrával fotbal.

Jason by si teoreticky mohl nárokovat polovinu Britneyina příjmu v době, kdy

byli manželé, což by činilo v přepočtu bezmála milion korun. Podle Jasonových přátel je ale velmi nepravděpodobné, že by požadoval jakékoli peníze.