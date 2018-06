Exmanžel Bílé: Muzikál Němcová končí, uškodila mu kritika

"Nejsem z toho nijak zvlášť špatnej a ani mě to nesrazilo k zemi. Naopak, budu skládat dál. Němcová nebyla komerční muzikál, ale své diváky si našla. Ti ostatní se možná nechali ovlivnit kritikou, která nebyla dobrá. V sobotu si tedy Němcovou zahrajeme naposledy, pak ji zájemci budou moci vidět na DVD, které při derniéře vznikne," říká Bárta.

Na 36. Film party Hvězdy muzikálů Divadla Ta Fantastika se ale muzikant v přítomnosti kolegů Kamila Střihavky, Martina Pošty, Viléma Čoka a samozřejmě po boku své přítelkyně Aleny Jáklové dobře bavil. Excalibur, Dáma s kaméliemi či Láska je láska jsou tituly, které v divadle slaví úspěch. Že Bárta umí, dokazuje i v muzikálu Carmen v Hudebním divadle Karlín, kde nedávno přivítali stotisícího návštěvníka.

Na party nechyběla ani zpěvačka Bára Basiková, která tři měsíce po porodu syna Theodora vypadá skvěle a hlavně spokojeně. Mateřskou si prý náramně užívá. "Tedík je moc hodné miminko, pláče, jenom když má hlad nebo ho bolí bříško. Nejhůř jsem si zvykala na to noční vstávání, to dává člověku zabrat. Někdy se malý ozve za noc třikrát, jindy desetkrát," líčí šťastná zpěvačka.

Je sice ráda, že zatím nemusí pracovat a mateřství si po sedmnácti letech od doby, kdy porodila dvojčata Annu a Marii, užívá docela jinak, do divadla se ale chystá. Od září se vrátí do Divadla Ta Fantastika do Dámy s kaméliemi a během léta už začne oprašovat Johanku z Arku, která se po prázdninách objeví na prknech Divadla Kalich. Na party jí dárky pro malého - hračku a lahvičky předala Romana Jákl Vítová. Hosté mohli také zhlédnout přehlídku značkového oblečení.