Exmanžel Amy Winehouse se zhroutil. Jeho matka se bojí, že se zabije

"Mé slzy nikdy neoschnou," řekl pro list The Sun Fielder-Civil, který si ve vězení odpykává trest 32 měsíců za vloupání a držení střelné zbraně. "Už nikdy nebudu k nikomu cítit to, co jsem cítil k Amy," dodal. "Každý, kdo nás znal, ví, že jsme se milovali. Nemůžu uvěřit, že je mrtvá."

Fanoušci nosí květiny a vzkazy před dům Amy Winehouseové na Camdenském náměstí v Londýně

Matka exmanžela zpěvačky Georgette tvrdí, že její syn ztrátu milované osoby neunese a zabije se. Proto má ve vězení posílenou ostrahu.

"Blake se zabije. Bez ní to nezvládne. Bude zničený, totálně absolutně zničený. Znovu se vrátí k sebepoškozování. Blake ji vždy chtěl zpátky. Nemohl od ní úplně odejít, stejně jako ona nemohla odejít od něj. Ona i Blake byli ztraceni a my jsme se s tím těžce vyrovnávali," prohlásila.

Winehouse a Fielder-Civil byli manželé dva roky, od května 2007 do srpna 2009. Jejich bouřlivý a někdy násilný vztah byl poznamenám bojem s alkoholem a drogami. Údajně právě exmanžel navedl zpěvačku k užívání heroinu a cracku.

Otec zpěvačky Amy Winehouse Mitch Matka zpěvačky Amy Winehouse Janis

"On není za to úplně zodpovědný, také ona má svůj díl odpovědnosti. Ale je jasné, že to začalo, když se dali dohromady," řekl loni otec zpěvačky Mitch v jednom rozhovoru.

Bývalý přítel zpěvačky Amy Winehouse Reg Traviss

Bývalý přítel zpěvačky Reg Traviss je také zdrcený, ale stále mlčí. Po rozchodu s ním měla Winehouse propadnout depresím. Filmový režisér s ní začal chodit loni v červnu a dokonce ji přinutil nastoupit na léčení. Přátele i rodina věřili, že je pro Amy ten pravý.