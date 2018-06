Exmanžel Amy Winehouse se předávkoval a leží v kómatu

Podle posledních zpráv polkl vlastní jazyk a po přidušení mu začaly selhávat vnitřní orgány.

"Lékaři nevědí, jak to dopadne, a uvedli ho do umělého spánku. Modlím se, aby přežil, ale také se připravuji na to, že se už nemusí vzbudit," uvedla Aspinová pro britský list The Sun.

Blake Fielder-Civil a Amy Winehouse

Amy Winehouse zemřela loni v červenci. Podle zprávy koronera měla v době své smrti v organismu 4,16 promile alkoholu, ale žádné zakázané drogy. Fieldera-Civila ci brala v roce 2007 v Miami. K heroinu a kokainu přivedl britskou zpěvačku právě její exmanžel.

"On není za to úplně zodpovědný, také ona má svůj díl odpovědnosti. Ale je jasné, že to začalo, když se dali dohromady," řekl v roce 2010 otec zpěvačky Mitch v jednom rozhovoru.

Winehouse a Fielder-Civil byli manželé dva roky, od května 2007 do srpna 2009. O smrti Amy se dozvěděl ve vězení, kde si odpykával trest za vloupání a držení střelné zbraně. Hned po oznámení zprávy se zhroutil, zpěvačka prý byla láskou jeho života (více zde).

Aspinovou potkal těžce závislý narkoman v léčebně. Ona se prý závislosti zbavila a Fielder-Civil abstinoval do minulého týdne, kdy se potkal se starým kamarádem, jenž ho k drogám zase stáhl.