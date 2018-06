Exlásky přejí Jágrovi a Borhyové štěstí

Není Lucie jen Jágrovou letní láskou, která skončí s návratem do USA, kde Jágr hraje za New York Rangers? Usadí se už konečně a bude mít s krásnou moderátorkou děti, po kterých prý tolik touží? To jsou nejčastější otázky, které provázejí jejich právě odhalený vztah.

Pokládají si je i Jágrovy bývalé lásky Iva Kubelková, Andrea Verešová a Nicol Lenertová, brunetky, pro které měl Jaromír dosud slabost.

Jediná Lenertová, která pracovala stejně jako Borhyová coby moderátorka hlavní zpravodajské relace na Nově, byla své bývalé kolegyni vizáží blíž. V době, kdy se s Jaromírem poznala (bylo léto a on měl stejně jako teď dovolenou) a prožila s ním milostný románek, měla totiž blond melír, a byla tedy víc blondýnkou než brunetou.

Nicol: Lucie má další bod

Nicol Lenertovou, která pracuje v liberecké projekční kanceláři, vztah Borhyové s Jágrem nepřekvapil. "Byla to jen otázka času. Lucka vždycky musela mít všechno, co jsem měla já, a myslím, že Jaromír je to poslední, co jí chybělo. Když jsem si koupila auto, pořídila si hned to samé, jen jsem si nechala udělat umělé nehty, přišla s nimi za pár dní také, objevila jsem se na obálce nějakého časopisu a za čtrnáct dní se z něj usmívala i ona. Když jsem se vrátila z Ameriky a začalo se o mně zase psát, náhle záhadně onemocněla a nepřišla do práce jako tenkrát já. A to nemluvím o tom, že občas vykrádala části mého životopisu a dávala si je do svých rozhovorů. Připadalo mi, že se mnou soutěží. Teď má další bod," směje se.

Nicol Lenertová se prý řídí heslem, že štěstí se má přát i nepříteli. "Jestli to Lucka myslí s Jaromírem upřímně a není to z její strany vypočítavost, tak jim přeji hodně štěstí," říká Lenertová a pozastavuje se ještě nad tím, že Lucie Borhyová byla vždycky velká příznivkyně Dominika Haška. "Na různých golfových turnajích a jiných sportovních akcích byly pokaždé dva tábory Haškův a Jágrův. A Lucie se pravidelně stavěla na Haškovu stranu. To je jediné, co mě na tom zarazilo."

Andrea: Jsou krásný pár

Andreu Verešovou zastihla zpráva o novém mediálním páru v Itálii. "Lidi mě rádi informují, ale už to vím delší dobu. Sice by mě tohle spojení nenapadlo a trošku mě překvapilo, ale lásce se meze nekladou. Lucie s Jaromírem mají asi něco společného a jeden druhého přitahují. Viděla jsem i jejich fotografii na internetu a myslím, ž e jsou krásný pár. Usmívám se tomu sice, ale upřímně oběma přeju, aby jim ten letní optimismus vydržel co nejdéle a aby byli hodně šťastní. Dobře vím, že vztah dvou lidí není jednoduchá věc, a sama jsem zvědavá, jak ten jejich dopadne," komentuje tuhle zprávu Verešová, která s Jágrem chodila čtyři roky a moc si považuje přátelství, které jí s Jaromírem i po vyprchání milostných citů zůstalo.

Příliš času sledovat vývoj vztahu však modelka prý stejně mít nebude. "Hrozně moc teď pracuju. Měla jsem už odjet na dovolenou, ale točím ještě reklamu. Za rodinou na Krétu odletím rovnou z Milána. Už se těším. Pak mě čeká focení kalendáře, poletím na Bali a do Mexika. Nevím, jak to budu stíhat se školou, ale vidím to tak, že si budu muset další ročník práv nějak prodloužit. Začala jsem teď cestovat a jsem spokojená. Opravdu se mi daří. V Čechách chci trávit co nejm é n ě času," říká.

Iva: Nedivím se, že to tají

První ze slavných partnerek Jaromíra Jágra, modelka Iva Kubelková, vůbec není vztahem Jágra s Borhyovou překvapená. "Docela jim to spolu sluší," říká. Nediví se ani tomu, že svoji lásku oba zamilovaní lidé tají. "Po zkušenostech, jaké Jaromír má, se vůbec nedivím. Nikdo nestojí o to roztrubovat takhle intimní věci do světa. Docela je chápu a přeju jim, aby to ještě dlouho byla jen jejich soukromá věc. A jestli jim dávám budoucnost? Já dávám budoucnost každému vztahu," říká Kubelková, která si právě užívá léta na horách a především hodně odpočívá.