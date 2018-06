Exkluzivní zpověď Copperfieldovy milenky: David je žárlivý romantik

Soukromí si osmadvacetiletá půvabná brunetka sice chrání a nerada o něm mluví, ale po večeři s finalistkami Miss ČR 2008, které ve městě zábavy před pár dny trávily soustředění, se trochu rozpovídala a odhalila, jak to bylo se vztahem s bývalým manželem Janem Fulínem, i to, proč se vrátila ke slavnému mágovi.

Proč jste tak opatrná, pokud jde o soukromí?

Hlavně kvůli dětem. Chceme, aby měly normální život a netrpěly tím, že mají slavného otce. Ať si samy rozhodnou, jestli se jednou budou chtít zviditelnit.

Daří se vám je chránit?

Zatím ano. Tady po nás nikdo nejde.

Jak jste se s Davidem Copperfieldem vlastně seznámila?

Bylo to v jižní Africe v roce 1999 a byla to náhoda. Pořádala se tam večeře, na kterou byly pozvány modelky a moje bookerka mě vzala s sebou. Naše oči se střetly a bylo to. Přišel pak ke mně a představil se: "Já jsem David Copperfield" a já odpověděla jen: "Já vím." Když jsme si pak povídali, něco mezi námi fungovalo. To zjistíte, když potkáte nějakého člověka, jestli tam něco je, nebo není.

Co na to říkali vaši rodiče?

Maminka mi to nejdřív nevěřila. David mi ale volal domů a tak nakonec uvěřila. Nejdřív z toho ale nebyla moc nadšená a netěšilo ji ani to, když jsem pak otěhotněla.

Čekala jste Davidovo dítě, ale přesto jste vztah ukončila, proč?

Zalekla jsem se života s někým tak slavným, toho, jak to bude dál. Nejsem člověk, který se rád vystavuje v novinách, nemám ráda popularitu. Také jsem mu to hned řekla. Těhotenství jsem ale tenkrát zatajila.

... a vzala jste si Jana Fulína, svého bývalého partnera. Věděl, že dítě, které čekáte, není jeho?

Věděl, i když jsem se z českého tisku nedávno dozvěděla, že to nevěděl. Vůbec se tam o mně píší a říkají z devadesáti procent lži. Ale s tím asi nic nenadělám. S Honzou jsme to spolu chtěli zkusit. První den po narození syna jsem ale zjistila, že to nejde. Když pak David volal a překvapený, že mám dítě, mi k němu gratuloval a pak trochu počítal, kdy jsem mohla přijít do jiného stavu, jsem přiznala, že je jeho. Už se to nedalo zastavit, milovala jsem ho a definitivně cítila, že chci být s ním.

V Las Vegas žijete dva roky, jak se vám tady líbí?

Ze začátku se mi tady moc nelíbilo, přišlo mi to umělé. Také mi chyběli přátelé a rodina z Čech. Po roce jsem si zvykla. Že by mi ale chyběla třeba Praha, to nemůžu říct, líbí se mi sice naše město, ale můžu bez něj být. Je to asi také proto, že od patnácti let cestuju.

Z domova jste si přivezla maminku, pomáhá vám s dětmi?

Samozřejmě a jsem jí za to vděčná. Sehnat tady chůvu je složité, právě jsem jednu propustila. Musím říct, že s plozením dětí definitivně končím, dvě jsou až moc, je to velký zápřah. Synovi Dylanovi jsou dva a půl roku a Audrey je rok. Syn má hudební nadání po mém tatínkovi, který měl kapelu. Má už doma kytaru a teď chce koupit bicí. Zrovna s ním jdu už podruhé na dětský koncert, poprvé z něj byl úplně nadšený.

Prozraďte, jaký je David Copperfield partner - pozorný, romantický, kouzelný?

Nepředvídatelný. Porád mi něčím vyráží dech. Rád mi dělá taková genlemantská překvapení. Za dveřmi našeho domu třeba někdo zazvoní, já jdu otevřít a tam stojí poslíček s květinami. Je to muž, který myslí na ženu. Ale také je velký perfekcionalista, snaží se mít všechno v pořádku, to na něm nemám zrovna ráda. Na druhou stranu na něm obdivuju upřímnost.

Co obdivuje on na vás?

To nikdy neřekl. Ale myslím, že to, že dokážu být úplně normální.

Je žárlivý?

Je. Ale žárlíme na sebe hodně navzájem.

Není divu, má hodně fanynek...

Když jdete na jeho show, fanynky šílí, chodí mu před dům. Není to příjemné, ale ani on to v tomto směru nemá jednoduché, i když zájem a popularita je pro něj samozřejmě příjemná věc. Obnáší zkrátka i negativa.

A jak snášíte odloučení od něj?

Špatně. David je přes půl roku ve Vegas, zbytek roku procestuje po turné. Vídáme se vlastně každé dva týdny, což je možná ideální pro spokojené manželství. Teď cestoval po USA, vrátil se 28. února a do 20. března bude mít svá show v takovém komorním divadle doma. Tak si ho trochu užiju.

Zajímají vás jeho kouzla, to, jak je dělá?

To víte že se zkouším vyptávat, ale nezasvěcuje mě do nich. Občas jsem se o něj i bála, naštěstí už teď nedělá tak nebezpečné kousky, má se rád.

Vy se vrátíte k práci modelky?

Zatím ne, ale plánuji to, brzy se ohlásím své agentuře. David o tom sice zpočátku nechtěl ani slyšet, nezamlouvalo se mu to. Názor ale změnil, ví, že děti miluju, že to pouto tam je. Ještě jsem od nich nebyla pryč, ale pracovat taky potřebuju, alespoň občas.

Říká se, že ve Vegas žijete v luxusu, je to pravda?

Bydlíme sice v luxusnější čtvrti, kde je ostraha, ale ne zase v takovém přepychu. Dům za deset milionů nemáme. Dětem chceme vytvořit normální prostředí, nechceme jim to jen tak naservírovat a ukázat jim, že tatínek je bohatý. David si také na takový luxus nepotrpí, na to, co dělá, je normální.

Jak se tady bavíte, čím žijete?

Las Vegas je centrum, dál od něj je to normální město. Hodně se tady sportuje. Já s dětmi trávím ráda čas v parku, plavu, vedu prostě obyčejný život.

Věděli jste mimochodem o lednové svatbě Karla Gotta ve Vegas, sledovali jste ji?

Někdo nám to volal z Čech, ale až do té doby, než odjel, jsme nic nevěděli. Kdysi jsme se tady potkali s Láďou Štaidlem. Ve Vegas znám jinak pár lidí z Čech, kteří tady žijí, třeba kamaráda Láďu Panošku, se kterým kamarádím už od patnácti let, potkali jsme se ještě v rodné zemi. A taky hodně místních. Rádi se scházíme, kdykoli je čas.

V Česku se také propírá téma svatby. Můžete tedy prozradit, jestli se s Davidem budete brát?

Svatbu neplánujeme, nejsme ani zasnoubení. Důležité jsou pro nás děti a společná budoucnost, to je víc než svatba. Bojíme se trochu, že to svatbou skončí.