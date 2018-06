EXKLUZIVNÍ VIDEO: Gottovy holky jsou doma, před vilou dokonce zpívaly

Karel si svou ženu a v pořadí čtvrtou dceru vyzvedl kolem šestnácté hodiny. Tentokrát řídil černý mercedes sám, neboť osobní řidič Olda odvážel věci jiným vozem. "Vyšli jsme dneska hodně čile a bylo znát, že je vše v pořádku. Můžeme říct, že příchod domů s malou Nelly je zcela krásný a v klidu," řekl iDNES.cz Karel Gott, který tak vyvrátil spekulace o špatném zdravotním stavu své manželky.

"Je mi opravdu dobře a rozhodně jsem nekrvácela, jak se psalo, to jim vyřiďte," vzkázala dvojnásobná maminka ještě před porodnicí, kde čekala, než bylo auto vyklimatizováno na únosnou teplotu. Pyšný otec se mezitím stále kochal malou Nelly Sofií. "Je to tak malinkaté, no prostě krásné," dodal dnes už čtyřnásobný táta.

Nejmladší zpěvákova dcera přišla na svět ve středu odpoledne, vážila 3,160 kg a měřila 49 centimetrů. "Já jsem se těšil na holčičku. Poté, co dva roky mám jenom radost z mé Charlottky, tak jsem si tak zvykl na lásku k malé holčičce, že jsem rád, že je to zase holčička," uvedl před pár dny otec, který do poslední chvíle netušil, zda se mu narodí syn, nebo dcera.

Z předchozích vztahů má Gott ještě dvě dospělé dcery, Lucii a Dominiku.