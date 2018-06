Exkluzivně: Taťána Kuchařová nadchla New York

V originálních modelech to Táně moc slušelo a americké publikum pokaždé, když se objevila na molu, zatajilo dech. Českou krásku úspěch samozřejmě potěšil, ale New York jinak nepatří mezi její oblíbená města. "Cítím se mezi těmi mrakodrapy stísněně. Týden a dost. Práci zde samozřejmě neodmítám, ale půl roku v kuse bych tu asi nevydržela. Mám raději Evropu a její architekturu, třeba takový zámek, jaký je u nás v Opočně," řekla iDNES.cz Taťána. Po chvilce váhání však ještě k výčtu výhrad vůči New Yorku dodala důvod zřejmě nejpodstatnější. Ze všeho nejvíce by jí prý tady chyběl přítel.

Miss World zlínskou prezentací ve městě mrakodrapů jen plynule navázala na již nedávnou kampaň, kdy s českou módní fotografkou Lucií Robinson nafotila pro Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně avantgardní billboardy poukazující na vzájemnou propojenost zlínské moderní architektury z dílny světoznámé architekty Evy Jiřičné a nápaditého oděvního designu návrhářky Šárky Šiškové.

Zlínská univerzita tak ke své propagaci v New Yorku použil zbraň největšího kalibru - ženskou krásu, a to i přesto, že Taťána není původem ze Zlína. "Jinak jsou totiž čestnými hosty prezentace ZlíNY (Zlín in New York) všichni slavní zlínští rodáci," upřesnila Monika Koblerová, ředitelka Českého centra v New Yorku, které bylo hlavním organizátorem akce.

V hledišti tak bylo opravdu možné vidět třeba Tomáše Baťu, který propagaci Zlína přišel podpořit i se svou manželkou Sonjou, a byť mu už táhne na 94, je stále plný života a optimismu. Přítomná byla i první dáma High-Tech architektury Eva Jiřičná, jež se ve světě proslavila zejména svými úžasnými prosklenými schodišti. Čárku za neúčast však dostala nejslavnější "Zlíňačka" Ivana Trumpová. Zřejmě se jí líbánky trochu protáhly. Galavečeru tak alespoň propůjčila své jméno.

Nečekaně se ale na akci objevila proslulá česká módní návrhářka Liběna Rochová. "V New Yorku jsem pracovně, ale když jsem se o zlínské prezentaci dověděla, nemohla jsem nepřijít. A zrovna, když jde o módní přehlídku." Kritiku jsme však žádnou neslyšeli. Naopak, modely své moravské kolegyně velice chválila, ostatně jako všichni.