Exkluzivně: Svatba Trumpové ohrožena. Kvůli bujaré rozlučce

Trumpová se teď podle našich informaí obává, aby se společensky unavení hosté stihli připravit na její velký den.

Party proběhla v Mara Lago Clubu, který vlastní Donald Trump. Přítomen byl například herec Dustin Hofmann, herečka Brigite Nelsonová, známí módní návrháři, mezi nimiž nechyběl návrhář kubánského původu žijící v Česku Osmany Laffita. Nevěstě totiž ušil svatební šaty žluté barvy.



Rozloučení se svobodou bylo velkolepé, stoly se prohýbaly pod vybraným jídlem a pitím a k tanci hrála nejznámější D.J. z New Yorku. Zábava skončila ve dvě hodiny po půlnoci a to jen proto, aby už tak značně společensky unavení hosté stihli nabrat síly do následujícího, důležitého dne v životě jejich přítelkyně a známé, slavné Ivany Trumpové. Všichni jsou teď plni očekávání, jaká svatba a následující party bude, rozlučka se svobodou totiž podle očitých svědků nasadila vysokou laťku.

Blížící se třetí svatbu Ivany Trumpové dál sledujeme.