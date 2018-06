Exkluzivně: Peštová se chystá na mamograf, Sklenaříková na miminko

Slovenská topmodelka žijící ve Francii Adriana Sklenaříková-Karembeu se u nás na akcích objevuje sporadicky, ale tuto účast bere spíš jako důležitou povinnost než uznání."Naštěstí nemám žádnou osobní zkušenost s touto nemocí, ale jsem žena, a možná proto jsem k tomuto tématu víc citlivá. Takové akce jsem se už zúčastnila před deseti lety v Londýně, když jsem dělala kampaň na Wonderbru a jsem hrozně ráda, že to existuje i v Čechách a na Slovensku, kde to bude příští rok. Doufám, že mě také pozvou," jistí si účast modelka. Svou roli zřejmě hraje i fakt, že kdyby ji neobjevil modeling, byla by z ní nyní lékařka.



Adriana Sklenaříková-Karembeu

Přes nedávné zaručené zprávy francouzského tisku o jejím rozvodu s fotbalistou Christianem Karembeu ji manžel doprovázel i při tomto pochodu pražskými ulicemi. A přesvědčit ho prý nebyla žádná potíž ani v době, kdy Evropou hýbe fotbalová mánie. "On je v tomto ohledu velmi citlivý, ví že i ve Francii pracuji pro Červený kříž, a sám se také angažuje v jiných nadacích," chválí svého muže slovenská topmodelka.



Adriana Sklenaříková-Karembeu s manželem Christianem

Letos v prosinci oslaví neuvěřitelné desáté výročí svatby, a tak ani zprávy o údajném rozvodu je nijak nerozhodily: "Nemáme co skrývat a nikdy jsme neměli s bulvárem problém. Ale pravda je, že hned jak jsme se vzali, už se o našem rozvodu spekulovalo, a od té doby až teď, tak si říkáme, že na každého to jednou musí vytáhnout," směje se Adriana. "Smutné je jen to, že takové zprávy ubližují našim blízkým," dodává. Oproti těmto zvěstem naopak prý pomalu pomýšlí na rodinu. "To se ale musím už trochu zklidnit," komentuje s úsměvem své rozsáhlé aktivity. - Celý exkluzivní rozhovor s Adrianou Sklenaříkovou si přehrajte zde

Na Avon pochodu proti rakovině nemohla chybět ani Daniela Peštová, která se po dlouhých letech kariéry v New Yorku znovu usídlila v Čechách. Praha byla kompromis mezi jejím zámořským působištěm a domovinou jejího životního partnera, slovenského zpěváka Pavla Habery. "Určitě by bylo příjemnější mít tu práci za rohem a tento roh je hodně daleko," směje se Daniela, o kterou v Americe neopadl zájem ani po druhém porodu a přesídlení na druhou stranu polokoule.



Palo Habera a Daniela Peštová se synem

Na pochod Prahou vzala s sebou dvanáctiletého Yanika, na kterého v cíli čekal taťka Habera. "Já jsem velký zastánce prevence a sama chodím pravidelně na preventivní prohlídky. Mamograf jsem tedy ještě neabsolvovala, ale už se dostávám do toho věku, kdy bude i pro mě aktuální, tak se tenhle rok na něj chystám. Toto téma se tedy týká i mě a nedá se toho nevšímat, protože rakoviny prsu je bohužel kolem nás hrozně moc a každý zná ve svém okolí někoho, koho to zasáhlo," vysvětlila, proč se na projektu podílela. - Celý exkluzivní rozhovor s Danielou Peštovou si přehrajte zde