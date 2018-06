Exkluzivně o svatbě Žilkové: za svědka půjde Neumannová

"Známe se skoro dvanáct let a i když si nevoláme denně, máme hodně společného a rozumíme si," vysvětluje Žilková volbu slavné olympijské vítězky a mistryně světa v běhu na lyžích.

Obě dámy budou mít šaty od slavné módní návrhářky Natali Ruden. Její salon ve čtvrtek navštívily v doprovodu svých dcer Kordulky a Lucinky, které půjdou nevěstě za družičky. Další děti Žilkové se prý obléknou tak, jak samy uznají za vhodné. "Řekla jsem jim, ať si klidně vezmou džíny, když budou chtít," říká Žilková. - Jak dcera Agáta pomáhá Veronice Žilkové se svatbou čtěte zde

Na šatech pro herečku se ale pečlivě pracovalo a Natali Ruden dostala jasné instrukce: bílé romantické šaty, které evokují naději. Návrhářce se stal nakonec inspirací Puškin.

"Shodly jsem se na tom, že ho obě rády čteme a vůbec ruskou klasiku, tak jsem se tím nechala inspirovat. Celý komplet smetanově bílé barvy působí dojmem závoje, i když klasický závoj chybí. Je to takový průhledný plášť s kapucou a pod ním jsou jednoduché, korálky ručně vyšívané šaty z organzy a elastického saténu. Myslela jsem i na to, aby byly vzdušné a vypadaly hezky při focení venku. Když zafouká vítr, bude to působit hodně romanticky," popisuje Ruden.

Svatební šaty za 150 tisíc půjdou do dražby

Budoucí nevěsta absolvovala u návrhářky všeho všudy tři zkoušky. Jednou se obě sešly na návrzích a dvakrát na zkouškách šatů. Naposledy se viděly právě ve společnosti svědkyně a družiček.

"Zkoušely jsme šaty pro družičky. Kordulka i Lucinka budou mít stejné šaty, které budou mít podobné prvky jako šaty Veroniky Žilkové. Dohromady budou všechny tvořit takový celek. A na kolik bych nevěstiny šaty ocenila? Ještě jsme je sice neoceňovali, ale odhadovala bych jejich cenu kolem padesáti tisíc, šaty družiček pak na deset až dvanáct tisíc, i když se od těch dospělých v pracnosti neliší. Veronika je chce dát ale po svatbě do dražby, a tak necháme na dražitelích, kolik za ně nakonec nabídnou."

Kateřina Neumannová bude mít komplet z kolekce Japonsko. "Vybrala si ho, vyzkoušela a krásně jí sedí, nic se ani přešívat nemusí. Je ve zlatavě měděné barvě," dodává návrhářka.

Do svatby, která je na spadnutí, už žádná zkouška nebude. "Bude jen předání a já doufám, že všechno klapne. Jako dárek k svatbě pak věnuji Veronice sekt Natali Ruden na slavnostní přípitek."

Také do toho letos praštíte? celkem hlasů: 997