Exkluzivně: Helena Houdová čeká syna, černoušek to nebude

A nebude to malý černoušek, jak se po oznámení radostné události samotnou nastávající maminkou spekulovalo. Šmrnclý exotikou ovšem bude, její manžel je totiž Američan s asijskými předky. Houdová to prozradila na filmařském večírku v loveckém zámečku Diana, který uspořádalo Barrandov studio TV a na kterém vznikla první společná fotka manželů. Dosud se totiž oba mladí lidé, kteří se věnují charitativní činnosti, podobnému focení bránili. Pro iDNES.cz udělali výjimku. "On tady nechce být známý," obhajovala ho topmodelka.



"Jsem nikdo, opravdu. Jsem součást ochranky," mlžil manžel Houdové. Přitom je údajně jedním z nejvlivnějších amerických producentů, čímž by se také vysvětlovalo jeho neobvyklé počínání. Nakonec zapózoval po boku své krásné ženy pouze pro iDNES.cz. Jméno ale nechtěl za žádnou cenu prozradit.



Doprovod dělal zpočátku Houdové, která se i přes pokročilý stav těhotenství cítí výborně, partner zpěváka Pavla Vítka Janis Sidovský. Ten se zasloužil o uspořádání velkolepého večírku. Nad některými čísly programu se často tajil dech, kromě toho, že se tajil i při pohledu na dekoraci utvořenou z tisícovky živých květin, nábytku z Arabely a kostýmů z Amadea.



Manželé a registrovaní partneři jsou dobří přátelé. Sidovský s Pavlem Vítkem, který na party chyběl, protože zkouší muzikál Postřižiny, jim dokonce pomáhal hledat dům na Karlštejně, kde sami bydlí. Houdová s partnerem nakonec našli zázemí v domku za Prahou. Zcestovalý pár, který žil v poslední době ve Francii, na ostrovech v Karibiku či v New Yorku, se ale v Česku usadit nechce, nastávající maminka chce být nablízku rodičům a mít tady útočiště.



Cestování se teď bude odvíjet od potřeb prvního potomka známé topmodelky, který přijde na svět na přelomu srpna a září. Do porodu Houdová spolu s manželem navštíví jen jeden z turnusů dětského tábora pro handicapované.

V říjnu by však měla být zpátky v New Yorku, jelikož tam má naplánované charitativní akce. A jak se bude dítko jmenovat? "Jméno ještě vymyšlené nemáme, je to těžké, když já jsem Češka a manžel Američan s velmi silnými asijskými kořeny. Navíc ani nevíme, jak bude vypadat," uzavírá Houdová.