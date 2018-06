Exkluzivně: Hanychová má nového milence. A je to pěkný pracháč

Šíšovi je trochu podobný, navíc se jmenuje také Marek a příjmení mu začíná písmenem "š". Jde o podnikatele Marka Šilhánka. Pár rozdílů mezi oběma muži ale je: Šilhánek není o deset let starší, jako byl Šíša, ale o dvacet a bude zřejmě o dost movitější.



