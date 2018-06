Exkluzivně: Hanka Kynychová poprvé ukázala dvojčátka!

Dvojčátka, Sofie a Alexandra, která při porodu vážila 1,1 a 1,5 kilogramu, pomalu přibývají na váze (po týdnu váží 1,2 a 1,58 kilo) a jejich maminka si je může dokonce i pochovat.

"Říká se tomu tady klokánkovat, to znamená, že je mám na prsou. Mají na sobě sice ty různé hadičky a anténky, ale já je cítím u sebe a jsem v těch chvílích šťastná. Nekojím je ale, na to jsou opravdu malinké a nemají sílu sát. Jen tak je k prsu přiložím kvůli mléku, ale jinak je krmíme pomocí sond a stříkaček," líčí Kynychová.

Od úterka jí začalo složitější organizování času - z podolské porodnice ji totiž po týdnu propustili a za dvojčaty bude od této chvíle pravidelně docházet.

"Chtěla bych tam vždy strávit alespoň šest hodin, tedy dvoje krmení, holky pijou v tříhodinových intervalech. Můžu si jednu po druhé také přebalit, změřit jim teplotu, tlak a v klidu odstříkat mléko, které nechám v porodnici pro další krmení. Občas pošlu s mlékem manžela, zjistila jsem totiž, že musím alespoň těch pět šest hodin spát, už se mi to vymstilo. Ze začátku jsem to nějak přetáhla a dostala z únavy zimnici. Ale chtěla bych to co nejvíc zvládnout sama a být maximálně s nimi," vypráví cvičitelka.

Vánoce stráví doma i v porodnici

Dřív než po Vánocích lékaři Kynychové dvojčata domů nepustí, musejí nabrat nějaké to kilo navíc. Svátky proto bude rodina slavit nadvakrát. "Do porodnice půjdu ve tři odpoledne, pak doma ozdobíme se synem Filípkem stromek a dáme si dárky, prostě si uděláme normální Vánoce. Za holkama půjdu zase večer na devátou."

Dcerky Hanky Kynychové stráví ještě tři týdny v inkubátoru a když bude všechno v pořádku, budou odsud přesunuty do běžné místnosti, kde s nimi bude moci být do propuštění domů i jejich matka.