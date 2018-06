Exekutor přišel omylem

Vina a trest však nemá vždy tak jednoznačný průběh. Že úřední mlýny melou někdy nejen pomalu, ale i chybně, vypráví i exekutor Jaroslav Prokeš: "Jednou jsem přišel vymáhat pohledávku za nezaplacené pokuty k jednomu generálnímu řediteli. On ale měl tři služební auta a pomalu nevěděl, jak vypadá tramvaj - a přitom osmnáct pokut na krku. Pak se ukázalo, že mu někdo ukradl občanku. Pokud to má člověk v takovém případě potvrzené od policie, tak je z obliga. Větší díl smůly má Ladislava Čejková z Prahy 5: "Nikdy jsem nejela načerno. Nikdy mne nechytil revizor. Já se prostě bojím a cvaknu si, i když mám jet jednu stanici. A přesto u nás před dvěma lety někdo zazvonil a vtrhnul dovnitř. Exekutor. Já byla zrovna v práci, u nás náhodou bydlela tchyně. Vysvětlil jí, že dlužím za pokutu a soudní řízení za jízdu na černo. Den, kdy jsem měla jet načerno, měl datum bez jednoho dne patnáct let starý! Mně tehdy nebylo ještě patnáct! A přelepil mi televizi, že když nezaplatím 1500 korun, tak mi ji zabaví.Tchyně mi tohle všechno volala do práce, myslela jsem, že je to nějaká legrácka mého muže. Ten den jsem slavila třicáté narozeniny. Samozřejmě, zaplatila jsem, já nemám peníze na právníky a soudy. A jako by toho nebylo dost - nedávno přišla mojí matce upomínka za nezaplacení pokuty. Jenže ona byla půl roku po smrti! Když se můj otec rozčiloval na Dopravních podnicích, odkdy jezdí nebožtíci načerno, řekli mu, to víte, ono se stává, že černý pasažér nadiktuje místo své adresu někoho jiného...