Excentrická zpěvačka Vladivojna: Na kostýmech si dávám hodně záležet

Před publikum pražského klubu NoD předstoupila v červeném obleku a

černých vysokých latexových kozačkách s vlasy staženými do drdolu a výrazným make-upem. Temperament, který zdědila po obou rodičích, otci-Rusovi a matce-Italce, z ní sršel na všechny strany. "Červenou barvu mám na koncertech vždycky a doplňuju ji boa. Je to hodně divoké, ale pro mě je to symbol totální odvázané ženskosti."

Zbrusu nový oblek, zlaté sako, které oblékla ve druhé polovině koncertu, má také svoji symboliku. "Zlatá barva je něco vzácného a já bych hudbu chtěla

dávat vzácně, aby se z toho nestala rutina. Koncerty extrémně miluju, ale hrát šest dní v týdnu necítím jako smysl hudebního života. Stojí to strašně moc energie a únava je pak na hraní znát. Najednou si uvědomíte, že už ve třiceti jste úplně vyšťavená a není již co nabídnout. Z tohohle přístupu mám divný pocit, pro mě je hraní obrovská láska a chci si ho náležitě užít. Takový koncert musí být vzácný a silný zážitek pro všechny," vysvětluje.

A tak to zůstane už navždy, přestože byly chvíle, kdy charismatická zpěvačka, textařka, spisovatelka, malířka, moderátorka i hudební dramaturgyně v jednom, zvažovala nabídky stát se popovou či mainstreamovou zpěvačkou, která zalepí díru na trhu, vydělá peníze a teprve potom se bude moci věnovat tomu, čemu sama chce. Nepoddala se pro jiné možná lákavé nabídce a je za to ráda.

"Jedna moje podstata uvnitř říkala: Jo, běž do toho, třeba se prosadíš a uděláš kariéru! Ale druhá varovala: Ne, to není tvoje cesta! Mezitím jsem odjela na čtvrt roku do Ameriky a jednoho dne jsem si definitivně uvědomila, že musím dělat to, za co budu šťastná a nesmím se nechat zmanipulovat. To bych se pak za sebe asi styděla," přiznává zpěvačka. Lidi, kteří se věnují popu, ale neodsuzuje. "Někdo je výborný interpret a potřebuje ty impulsy, ale já jsem člověk, který si touží věci skládat, proto jsou, jaké jsou."

V jejím úsilí ji podporuje i její slavnější kolegyně Monika Načeva, kterou si Vladivojna vybrala jako kmotru alba Tajemství Lotopu. Deska Načevy Nebe je rudý totiž patří k jedné z jejích nejoblíbenějších.

Vladivojna se v české muzice nejdřív prosadila jako frontmanka známé ostravské elektro-rockové skupiny Banana, s níž vydala již tři alba. Zahrála si také s muzikanty jako jsou Scorpions, Marilyn Manson, Waltari, Richard Müller, Lenka Dusilová nebo Laco Deczi. Spolupracuje také s hudebníkem a dirigentem Varhanem Orchestrovičem Bauerem.