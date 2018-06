ExBarmanka Dagmar: Chci jít dál a udělám pro to maximum

Odpovědi Dagmar ZDE

Nejméně oblíbená a zároveň nejvýraznější osobnost primácké reality show v Horkých křeslech své soupeře třikrát s přehledem vyřadila. Tentokrát si však přála odejít.

"Antipatie vůči mně začaly už na castinzích. Jarka měla od začátku blízko k Rockerovi a po jeho vyřazení jsme si nerozuměly vůbec. Honzík se nechá velice lehko ovlivnit a nemá skoro žádný vlastní názor a moje pravidelná vítězství na náladě také nepřidala," prozradila třiadvacetiletá Dagmar.

Práce za barem ji bavila, v normálním životě by ale raději volila jiné povolání. "Je to nová zkušenost, teď chci ale hlavně studovat a taky musím vydělávat, klidně začnu znova v prodejně, akorát časem chci jít dál a na lepší místa, udělám pro to maximum," napsala čtenářům.