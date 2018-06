Ex-SuperStar Aleš Burket: Svůj cíl jsem si splnil

O jeho odchodu ze soutěže rozhodlo pouhých 28 hlasů, které jej dělily od předposledního místa. "Jsem spokojenej s tím, co se stalo, svůj cíl jsem si splnil. A vím, že půjdu dál," uvedl Aleš v on-line rozhovoru.

DALŠÍ ODPOVĚDI ALEŠE NAJDETE ZDE

* Zažil jste někdy v životě podobnou prohru?

Zažil jsem to třeba v lásce, kdy ta holka udělala bum bác a najednou bylo všechno pryč. S tímhle se to ale nedá srovnávat, tohle je něco velkého. Byl jsem teď vlastně hozen přes palubu.

* Zůstanete obrazně řečeno ležet na dně moře?

Ani náhodou. Na chvíli si sednu, udělám si dovču a uvidím, co dál. V téhle branži bych se chtěl každopádně pohybovat a věřím tomu, že o mně lidi ještě uslyší.

* Fanynky by vám asi neodpustily, kdybyste se vypařil, máte jich podle ovací v hale poměrně dost.

To je úděl, nedá se tomu bránit. Ti lidé vás mají rádi kvůli něčemu, co máte v sobě a vy jim můžete za jejich podporu jenom děkovat.

* Odhalte se trochu a prozraďte, co máte v sobě?

Nevím, zřejmě určité charizma. Nevnímám ho, ale vím, že ho mám, je to paradox. Mám taky moc rád psychologii a rád odhaduju lidi, nahlížím do jejich nitra a čtu v nich.

* Zpěvačku a porotkyni Ilonu Csákovou, která od začátku tvrdí, že neumíte zpívat, máte už také přečtenou?

Ilonku mám tak nějak zmapovanou, ale k tomu bych se nevyjadřoval. Mezi mnou a ní je prostě nějaký blok. Už si to asi nevyříkáme. Ani nechci, nepotřebuju to. Do soutěže jsem šel s tím, že to bude velký experiment, možná největší v mém životě. A ouha, ono to vyšlo, došel jsem až do finále. Věděl jsem, že budu každé kolo ostřelovaný jako terč, a jenom čekal, kdy vypadnu. Každý pondělek jsem utíkal hrobníkovi z lopaty. Před týdnem byl pro mě velký úspěch, když jsem nešel ani dopředu. Jak jsem ale tentokrát stál vedle Martina, věděl jsem, že jsem to já, kdo vypadne.

* Jaký je to pocit, být ostřelovaný?

Musel jsem se proti tomu hodně psychicky obrnit, takže jsem na to byl připravený. Myslím, že i svůj poslední den v soutěži jsem zvládl dobře a užil jsem si ho tak, jak jsem sám chtěl.

* Pod vnější slupkou jsou jiné pocity, jiný Aleš Burket?

Úplně jiný. Ale to si musím vyřešit sám se sebou... Tahle soutěž je o tom, že něco vsadíte a buď se vám to vrátí, nebo prohrajete. Já účastí v SuperStar nic neztratil. Šel jsem do toho s tím, že se chci dostat do finále, posílit svoji osobnost, nasbírat zkušenosti a poznat skvělé lidi a nový život. To všechno mi vyšlo a jsem spokojený. Teď chci vydat desku a splnit si svůj sen, svoje ambice. Lidi o mně ještě uslyší.