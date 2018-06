Ewu Farnou láká Hollywood

Má tento týden školní prázdniny, chystá se na lyže a úměrně ke svému věku řeší zcela jiné problémy než milostné. Ewa nosí čtyři měsíce rovnátka a kvůli nim měla z počátku trochu problémy s výslovností.



"Už si pomalu zvykám," usmívá se Češka polské národnosti, pocházející z malé vesničky nedaleko Třince. "Budu je nosit dva roky, takže si myslím, že za pár týdnů už o nich nebudu ani vědět. "



Kromě toho, že se její CD výborně prodává a okupuje přední místa hitparád, získala Ewa ocenění Objev roku na Českém slavíku i na cenách TV Óčko. Zároveň se však mladičká zpěvačka už setkala i s odvrácenou tváří showbyznysu, s pomluvami a urážkami. Nejspíš je za vším závist, myslí si Ewa, a i proto se jen tak vytočit nenechá.



Chci do Hollywoodu

"Jsem v pohodě. Ve škole jsem nepropadla, jak se někde psalo, dokonce jsem měla vyznamenání. Ani čeština mi nedělá problémy. Chodím sice do polské školy, ale máme češtinu pětkrát týdně," pochlubila se Ewa. Jejím nejoblíbenějším předmětem je zeměpis, jednak proto, že mají na tento předmět bezvadnou učitelku, ale také proto, že ráda cestuje, i když zatím spíše prstem po mapě.



"Přála bych se podívat do Hollywoodu za Johnny Deppem," prozradila své neskromné přání. Ewa je z muzikantské rodiny, takže s hudbou se setkává na každém kroku. Je pochopitelné, že zpívá i ve školním sboru. A kariéru jí nastartovala právě učitelka zpěvu, která ji přihlásila do různých soutěží. A na jedné z nich zaujala porotce, hudebního skladatele Leška Wronku, nabídl jí spolupráci a úspěch už na sebe nedal dlouho čekat.