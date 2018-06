Ewan všude předvádí svou chloubu

Není se proto čemu divit, že v novém snímku Young Adam (Mladý Adam) se dvaatřicetiletý Ewan bude pohybovat v rouše Adamově a navíc vydá na odiv svůj penis.



Dříve se o Ewanově bouřlivácké povaze hodně debatovalo hlavně v Londýnských pubech a barech. Herec se rád veselil a mnohdy si dobíral své spolustolovníky nejrůznějšími sázkami.



Sám k tomu říká: "My chlapi jsme děsně ješitní. A na svého "kamaráda" jsme náležitě pyšní. Někteří se vytahují, ale když dojde na to, že by ho měli opravdu vytáhnout, rychle jim sklapne.



Párkrát jsem těm frajírkům u piva chtěl dokázat, že nekecám, a tak jsem ho ukázal. Nemyslím si, že je to něco pobuřujícího, za co bychom se měli stydět. Je to normální část těla jako každá jiná."



Dodnes se o McGregorovi rozšiřují zvěsti, že na nejedné soukromé party se nechá vyhecovat a své mužství vytáhne na odiv k veřejnému pobavení. "Byla jsem toho svědkem. Všichni už měli dobrou náladu a pak se začali bavit o tom, jestli ho Ewan zase ukáže. Neváhal a opravdu si jeho penis mohl za chvíli každý prohlídnout. Zvláště my ženy jsme se dobře bavily, bylo na co koukat," dosvědčila McGregorovy výstupy jedna z účastnic party.

Skotský herec Ewan McGregor se svou ženou Eve Mavrakisovou. Zlatý Globus 2002 - Nicole Kidmanová a Ewan McGregor. Hvězdy snímku Moulin Rouge na 59. ročníku udílení Zlatých Globů. Stane se Ewan McGregor nástupcem Pierce Brosnana?